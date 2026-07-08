Σημαντικές είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, με βασικά προβλήματα την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη γραφειοκρατία, την έλλειψη προσωπικού και το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Όπως επισημαίνει σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) το 77% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ενώ το 62% αναφέρει πως αναζήτησε τραπεζικό δανεισμό την τελευταία διετία. Από αυτές, το 27% είδε το αίτημά του να απορρίπτεται.

Επίσης, η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς το 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει διοικητικές και κανονιστικές δυσκολίες. Μάλιστα, το 34% αφιερώνει περισσότερες από 10 ώρες τον μήνα για τη διεκπεραίωση σχετικών υποχρεώσεων, ενώ μόλις το 13% αξιολογεί ως αποτελεσματικές τις ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου.

Μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 8/7 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποτελεί και η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού, με το 62% να επισημαίνει ότι το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξή του. Παράλληλα, το 79% έχει αναγκαστεί να περιορίσει μέρος της δραστηριότητάς του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για το 51% των επιχειρήσεων η έλλειψη προσωπικού οφείλεται στη χαμηλή διαθεσιμότητα εργαζομένων, ενώ για το 30% συνδέεται με την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Πιέσεις από τις επιχειρήσεις εξαιτίας του αυξημένου κόστους λειτουργίας

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος λειτουργίας εξακολουθεί να πιέζει τις επιχειρήσεις. Το 71% δηλώνει ότι δεν μπορεί να μετακυλήσει το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, ενώ το 65% θεωρεί πως το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα, το 54% αναφέρει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή του εξαιτίας των αυξημένων επιβαρύνσεων.