Σε σηματωρό τουριστικών επενδύσεων στην Ευρώπη αναδεικνύεται η Ελλάδα. Ήδη ισχυρή επενδυτική κινητικότητα καταγράφεται στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, με νέα έργα υψηλών προδιαγραφών να δρομολογούνται σε δημοφιλείς αλλά και ανερχόμενους προορισμούς της χώρας. Από τη νέα επένδυση του ομίλου Mitsis στα Ιωάννινα και τη μεγάλη ανάπλαση του Grand Hotel στη Ρόδο έως τη δημιουργία νέας πεντάστερης μονάδας στα Μάλια της Κρήτης, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της αγοράς.

Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να τροφοδοτεί ένα νέο κύμα επενδύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, με μεγάλους ομίλους αλλά και ισχυρούς περιφερειακούς παίκτες να υλοποιούν ή να σχεδιάζουν έργα που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη συνολική προσφορά ποιοτικών καταλυμάτων τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο όμιλος Mitsis, ο οποίος προχωρά στον σχεδιασμό μιας νέας επένδυσης άνω των 50 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα, διευρύνοντας τη γεωγραφική του παρουσία σε μία περιοχή όπου μέχρι σήμερα δεν διατηρούσε ξενοδοχειακή δραστηριότητα.

Νέα επένδυση του ομίλου Mitsis στα Ιωάννινα

Το νέο project αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε αστέρων στην περιοχή Παραλίμνιο – Βοτανικός, με δυναμικότητα 300 κλινών. Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 80 στρεμμάτων της οικογένειας Μήτση και αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη παρουσία του ομίλου στην Ήπειρο.

Η Υπηρεσία Δόμησης Ιωαννιτών έχει ήδη εγκρίνει την ανάπτυξη του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί από την εταιρεία «Παραλίμνειος Ξενοδοχειακή – Τουριστική – Οικοδομική & Εμπορική Α.Ε.». Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για επέκταση σε νέους προορισμούς και δημιουργία μονάδων υψηλών προδιαγραφών που απευθύνονται στο σύγχρονο κοινό της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα Ιωάννινα αποτελούν έναν προορισμό που ενισχύει σταθερά τη θέση του στον χάρτη του ελληνικού τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι μεγάλες αναπτύξεις σε Ρόδο και Αθήνα

Παράλληλα με το project της Ηπείρου, ο όμιλος Mitsis συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε δύο από τις σημαντικότερες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του.

Η πρώτη αφορά την εκτεταμένη ανάπλαση του Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Το ιστορικό ξενοδοχείο μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας με λειτουργία σε ετήσια βάση. Το σχέδιο περιλαμβάνει πλήρη αναβάθμιση των δωματίων και των σουιτών, δημιουργία ιδιωτικών κατοικιών, ανάπτυξη νέων χώρων εστίασης και εμπορικών χρήσεων, καθώς και νέες εγκαταστάσεις ευεξίας και αθλητισμού.

Την ίδια στιγμή, προχωρά και το σχέδιο αξιοποίησης του ιστορικού Μεγάρου Σλήμαν – Μελά στο κέντρο της Αθήνας. Η επένδυση, ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ, αφορά τη μετατροπή του εμβληματικού διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Το ακίνητο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πρωτεύουσας. Η αξιοποίησή του εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων με ισχυρή ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, σε μια περίοδο που η Αθήνα καταγράφει συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Νέο πεντάστερο resort στα Μάλια

Σημαντική επένδυση δρομολογείται και στην Κρήτη, όπου η εταιρεία «Λυδάκης και Συνατσάκης Α.Ε.» προχωρά στην ανάπτυξη νέας πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας στα Μάλια.

Το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση σημαντικού μέρους της αδειοδοτικής διαδικασίας και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Το νέο resort θα διαθέτει δυναμικότητα 295 κλινών και θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 34 στρεμμάτων στη θέση «Κουκί» του Δήμου Χερσονήσου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση υφιστάμενου ημιτελούς κτιρίου που διαθέτει οικοδομική άδεια από το 1981, σε συνδυασμό με νέες κατασκευές που θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δωμάτια φιλοξενίας, χώρους εστίασης, εγκαταστάσεις ευεξίας, αθλητικές υποδομές, πισίνες και εμπορικές χρήσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού προϊόντος που θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της Κρήτης.

Συνεχίζεται η επενδυτική κινητικότητα στον κλάδο

Οι νέες αναπτύξεις επιβεβαιώνουν ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος παραμένει ένας από τους πλέον δραστήριους τομείς της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο επενδύσεων.

Η στροφή προς μονάδες υψηλών προδιαγραφών, οι εκτεταμένες ανακαινίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων και η αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της νέας επενδυτικής τάσης που διαμορφώνεται στην αγορά.

Με επενδύσεις που μόνο στα συγκεκριμένα έργα ξεπερνούν τα 186 εκατ. ευρώ, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. Από την Ήπειρο και την Αθήνα έως τη Ρόδο και την Κρήτη, τα νέα projects αναμένεται να ενισχύσουν την ποιότητα των υποδομών, να διευρύνουν την τουριστική προσφορά και να συμβάλουν στη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Ελλάδας στη διεθνή αγορά φιλοξενίας τα επόμενα χρόνια.