Παρά τη μικρή βελτίωση που κατέγραψε το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο, η εικόνα που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφανίζονται ελαφρώς ενισχυμένες, ωστόσο οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με έντονη επιφύλαξη το μέλλον, περιορίζοντας τις δαπάνες τους και εκφράζοντας απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τα οικονομικά τους.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 108,3 μονάδες τον Ιούνιο, από 107,7 μονάδες τον Μάιο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη βελτίωση των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες, ενώ στη βιομηχανία και στις κατασκευές καταγράφηκε ήπια υποχώρηση. Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, καθώς η συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας αντισταθμίστηκε από την έντονη επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στις μεγάλες αγορές και στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, οι καταναλωτές εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, η πρόθεση πραγματοποίησης σημαντικών αγορών υποχωρεί αισθητά, γεγονός που διατηρεί την καταναλωτική εμπιστοσύνη σε χαμηλά επίπεδα. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η πορεία του οικονομικού κλίματος τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα από την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή όσο και από τις εγχώριες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Τι δείχνει η έρευνα

Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν ότι η καθημερινότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια. Οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπροστά ακόμη και από τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Ειδικότερα, το 66% των νοικοκυριών εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ μόλις το 2% προσδοκά κάποια βελτίωση. Ακόμη πιο απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, καθώς το 73% των καταναλωτών αναμένει επιδείνωση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, ενώ μόνο το 16% προβλέπει σταθερότητα.

Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες

Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στην κατανάλωση. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (56%) δηλώνουν ότι θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις δαπάνες τους για αγορές διαρκών αγαθών, όπως έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ μόλις το 3% σχεδιάζει αύξηση των σχετικών αγορών. Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν επίσης να επηρεάζουν τις προσδοκίες των πολιτών. Το 78% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ μόνο το 6% αναμένει σταθεροποίηση.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τα οικονομικά των νοικοκυριών. Σχεδόν έξι στους δέκα καταναλωτές (62%) δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» κάθε μήνα, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσκολία κάλυψης ακόμη και των βασικών αναγκών. Παράλληλα, το 86% θεωρεί απίθανη την αποταμίευση μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ μόλις το 13% εκτιμά ότι θα μπορέσει να αποταμιεύσει. Σήμερα, όσοι δηλώνουν ότι καταφέρνουν να αποταμιεύουν, έστω και περιορισμένα, αντιστοιχούν μόλις στο 19% του συνόλου των καταναλωτών.