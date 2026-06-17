Σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αστάθεια επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, η Motor Oil επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς έναν πιο διαφοροποιημένο και ευέλικτο ενεργειακό όμιλο.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση του Ομίλου ανέδειξε τις προκλήσεις που διαμορφώνουν οι διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τις επενδυτικές προτεραιότητες που συνδέουν τη διύλιση, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την κυκλική οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της διεθνούς αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, υπογραμμίζοντας ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις αναδεικνύουν τα κενά ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς ισορροπίες. Ο ίδιος χαρακτήρισε λανθασμένη τη στρατηγική απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα ιδίως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης να εξαρτηθούν από τις εισαγωγές διυλισμένων προϊόντων.

Ο CEO του Ομίλου τόνισε πως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Motor Oil έχει ενισχύσει την ανεξαρτησία και την ευελιξία της, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες με αγορές όπως η Βόρεια Θάλασσα, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ο ίδιος, ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική του Ομίλου, σύμφωνα με τη διοίκηση, παραμένει προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, η Motor Oil συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τη MORE να συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ισορροπημένη προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων. Όπως ανέφερε, η επιτυχία δεν συνδέεται πλέον μόνο με την ανάπτυξη, αλλά και με την ικανότητα μιας επιχείρησης να ισορροπεί ανάμεσα στην απόδοση και τη βιωσιμότητα, τη σταθερότητα και την αλλαγή.

Ο ίδιος περιέγραψε τη μετεξέλιξη της Motor Oil από ηγέτιδα δύναμη στη διύλιση σε έναν ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο ενεργειακό όμιλο ως αποτέλεσμα συνειδητής στρατηγικής επιλογής. Οι βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι τα καύσιμα, ο ηλεκτρισμός και η κυκλική οικονομία, ενώ κρίσιμο ρόλο έχουν διαδραματίσει οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, οι στοχευμένες εξαγορές και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου, ο οποίος ξεκίνησε οργανωμένα ήδη από το 2018 με επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της Motor Oil ξεπερνά τα 900 MW, με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ έως το 2030, αποτυπώνοντας τη δέσμευση για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στη διύλιση όσο και στις νέες ενεργειακές δραστηριότητες. Όπως επισημάνθηκε, η διύλιση εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, την ώρα που η μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας επιταχύνεται.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, με τη λειτουργική κερδοφορία του 2025 να ενισχύεται σημαντικά. Παράλληλα, οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία εννιαετία προσεγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Motor Oil στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας.

Στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση του Ομίλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές και δίκτυα. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική, όπως τονίστηκε, απαιτούνται σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο, ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες και ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα. Η Motor Oil επενδύει στην αναβάθμιση των συστημάτων της, στην ανάλυση δεδομένων, στην έξυπνη διαχείριση υποδομών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο μια πιο ευέλικτη και τεχνολογικά ώριμη λειτουργία.

Κοιτάζοντας την επόμενη ημέρα, η διοίκηση του Ομίλου έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και ισορροπημένου ενεργειακού μέλλοντος.