Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία Απριλίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026.
Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:
- Ένας νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ.
- Πέντε κερδίζουν από 20.000 ευρώ.
- Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.
- Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.
Πριν από κάθε κλήρωση, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της aade.gr αναρτώνται τα πλήθη των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπως και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Η καταβολή των χρηματικών επάθλων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά πιστώνονται στον δηλωμένο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, μέσω της εφαρμογής myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».