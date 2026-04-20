Η KPMG στην Ελλάδα και ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, υλοποιούν την πρωτοβουλία AdvantAge, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με την ηλικιακή διάκριση (ageism) στην εργασία. Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσω δράσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στο πλαίσιο της σειράς δράσεων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη στήριξη επαγγελματιών που βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά η AdvantAge Ημέρα Καριέρας, με δωρεάν συμμετοχή, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, από τις 13:00 έως τις 19:00, στην OTE Academy στο Μαρούσι.

Περιλαμβάνει:

Δυνατότητα γνωριμίας με κορυφαίες εταιρείες διαφόρων κλάδων για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ουσιαστική προετοιμασία και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων

Coaching Sessions από πιστοποιημένους, έμπειρους coaches, μέλη του ICF Greece Chapter με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας και τη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων

Professional LinkedIn Photoshooting με την υποστήριξη της εταιρείας THE PHOTOBOOTH

Η 2η AdvantAge Ημέρα Καριέρας απευθύνεται σε επαγγελματίες, γυναίκες και άντρες άνω των 50 ετών (χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα κάτω των 50 ετών), που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή αλλαγής καριέρας. Η δράση στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση της απασχολησιμότητας έμπειρων επαγγελματιών, προσφέροντας μια οργανωμένη ευκαιρία δικτύωσης και επανασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Συμμετέχουσες εταιρείες

ΑΔΜΗΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. “Ελευθέριος Βενιζέλος” (ΔΑΑ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΚΑΥΚΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ, Όμιλος Goody’s | everest, Adecco, ADAC Service Hellas, Brave Owl, Cepal, Cosmos Group of Companies, DEMO, doValue Greece, ERGO Ασφαλιστική, HUMANI ΙΚΕ, Inchcape Hellas, Intracom Defense (IDE), JDE Peet’s, KPMG στην Ελλάδα, Kosmocar & Karenta, LAMDA Development, PeopleCert, SingularLogic, Space Hellas, Sioufas & Associates Law Firm, Teleperformance Greece (TP Greece).

Προετοιμασία για την Ημέρα Καριέρας μέσω Online Workshop την Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 11:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σεμινάριο με τίτλο «Προετοιμασία για την Ημέρα Καριέρας», με εισηγήτριες τη Δήμητρα Σπανού, Manager, People Services, και την Ιωάννα Φυτιλοπούλου, Assistant Manager, People Services, KPMG στην Ελλάδα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή πρακτικών εργαλείων, δομημένης καθοδήγησης και σαφούς κατεύθυνσης, συμβάλλοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση της συμμετοχής στην Ημέρα Καριέρας και των επαφών με τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Η παραπάνω διαδικτυακή δράση λειτουργεί συμπληρωματικά για την Ημέρα Καριέρας, ενώ οι κύριες δράσεις της πρωτοβουλίας κορυφώνονται με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στην OTE Academy, που θα έχουν την ευκαιρία να:

συναντήσουν δια ζώσης εκπροσώπους από κορυφαίες εταιρείες διαφόρων κλάδων,

δικτυωθούν,

ενημερωθούν για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης,

πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με στόχο την εύρεση εργασίας.

Coaching Sessions από πιστοποιημένους, έμπειρους coaches, μέλη του ICF Greece Chapter

Τα coaching sessions είναι προαιρετικά για το κοινό και θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία την ημέρα της εκδήλωσης, σε σύντομες, δομημένες συνεδρίες διάρκειας περίπου 30 λεπτών από πιστοποιημένους, έμπειρους coaches, μέλη του ICF Greece Chapter.

Πρόκειται για εξατομικευμένες, περιορισμένης διαθεσιμότητας συνεδρίες coaching, που προσφέρονται δωρεάν, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας των συμμετεχόντων, και τη συνολική εμπειρία τους στην εκδήλωση. Οι coaches λειτουργούν με βάση διεθνή πρότυπα δεοντολογίας και ποιότητας, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας.

Οι συνεδρίες θα εστιάζουν ενδεικτικά σε θέματα όπως:

Επαγγελματική επανατοποθέτηση και στρατηγική καριέρας

Αναγνώριση και αξιοποίηση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και προσωπικού αφηγήματος

Προετοιμασία για συνέντευξη με έμφαση στην εμπειρία και την αξία της ωριμότητας

Σαφήνεια στόχων και επόμενα βήματα

Δια ζώσης Workshop με τίτλο «Momentum Mindset: Επιτυχής είσοδος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Την ημέρα της εκδήλωσης,από τις 18:15 έως τις 19:00, στην OTE Academy, θα πραγματοποιηθεί το δια ζώσης workshop «Momentum Mindset: Επιτυχής είσοδος στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», με εισηγητή τον Δρ. Φώτη Φιλιππόπουλο, Lead, KPMG Intelligence Lab, KPMG στην Ελλάδα. Η θεματολογία του workshop εστιάζει στη μετατροπή της συσσωρευμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς και στην ανάπτυξη μιας ορθολογικής προσέγγισης για την κατανόηση και ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Professional LinkedIn Photoshooting

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής φωτογραφίας για χρήση στο LinkedIn, με την υποστήριξη της εταιρείας THE PHOTOBOOTH.

Για δηλώσεις συμμετοχών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμμετέχουσες εταιρείες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο Ημέρα Καριέρας | 6 Μαΐου 2026