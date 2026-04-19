Σε τροχιά έντονων αναταράξεων εισήλθε η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά, καθώς η εκτίναξη του κόστους καυσίμων και η δυσοίωνη προοπτική έλλειψης καυσίμων, στον απόηχο της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αρχίζει να μεταφράζεται σε ακυρώσεις πτήσεων, περικοπές χωρητικότητας και αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, την ώρα που η θερινή περίοδος πλησιάζει.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση της ζήτησης και στην ανάγκη συγκράτησης των λειτουργικών τους δαπανών. Το κόστος της κηροζίνης, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες εξόδων, έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατηγική τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της KLM, η οποία ανακοίνωσε την ακύρωση 160 πτήσεων εντός Ευρώπης για τον επόμενο μήνα. Αν και το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του συνολικού της πτητικού έργου στην ευρωπαϊκή αγορά, η απόφαση αποτυπώνει την πίεση που ασκεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος ακόμη και σε μεγάλους και καλά οργανωμένους αερομεταφορείς. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων, ωστόσο ορισμένα δρομολόγια δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ακόμη πιο εκτεταμένες είναι οι κινήσεις του ομίλου Lufthansa, ο οποίος επιταχύνει τα σχέδια αναδιάρθρωσης του δικτύου και του στόλου του. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην πλήρη απόσυρση της θυγατρικής CityLine από το πρόγραμμα πτήσεων, με τα 27 αεροσκάφη της να καθηλώνονται. Παράλληλα, σχεδιάζεται η αφαίρεση έξι αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ εξετάζεται και περαιτέρω μείωση της δραστηριότητας για τον χειμώνα του 2026-2027.

Επιπλέον, ο όμιλος προχωρά σε περιορισμό της χωρητικότητας σε δρομολόγια μικρών και μεσαίων αποστάσεων, στο πλαίσιο ενοποίησης των δραστηριοτήτων του σε βασικούς κόμβους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη συγκράτηση του κόστους καυσίμων, καθώς η απόσυρση παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Oι πιέσεις μεταφέρονται και στους επιβάτες

Την ίδια ώρα, οι πιέσεις μεταφέρονται και στους επιβάτες. Ο όμιλος Air France–KLM προχωρά σε νέες αυξήσεις των επιβαρύνσεων καυσίμων, μετακυλίοντας μέρος του αυξημένου κόστους στα εισιτήρια. Για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων στην οικονομική θέση, η επιβάρυνση φτάνει πλέον τα 100 ευρώ για εισιτήριο μετ’ επιστροφής, ποσό διπλάσιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα. Για δρομολόγια προς Βόρεια Αμερική και Μεξικό διαμορφώνεται στα 70 ευρώ, ενώ για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων κυμαίνεται περίπου στα 10 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα ανατιμήσεων στον αεροπορικό κλάδο, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε ανοδική τροχιά. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου είχαν προηγηθεί οι πρώτες προσαρμογές, με τις νέες αποφάσεις να ενισχύουν περαιτέρω την επιβάρυνση για τους ταξιδιώτες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τη ζήτηση, καθώς το αυξημένο κόστος μετακίνησης ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που η αγορά προσδοκά ισχυρή τουριστική κίνηση. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, ενώ ορισμένοι επανεξετάζουν τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης επιβαρύνει το συνολικό κλίμα. Οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, όπου οι διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις για περικοπές, αναπροσαρμογές δρομολογίων και αυξήσεις τιμών δεν αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς. Το ζητούμενο για τον κλάδο είναι να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας.

Καθώς η καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει, η αγορά των αερομεταφορών εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση. Από τη μία πλευρά, η διάθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή, μετά τα προηγούμενα χρόνια περιορισμών. Από την άλλη, το αυξημένο κόστος λειτουργίας περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας των εταιρειών, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για ολόκληρο το οικοσύστημα των μεταφορών και του τουρισμού.

Ο προσεχής Μάιος αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται, έτσι, να αποτελέσουν ένα σημαντικό τεστ αντοχής για την αεροπορική βιομηχανία, με τις εξελίξεις στην ενέργεια να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας.