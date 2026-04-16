Η ολλανδική KLM ανακοίνωσε την ακύρωση 160 πτήσεων στην Ευρώπη για τον επόμενο μήνα, ως άμεση συνέπεια της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των καυσίμων.
Ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France-KLM διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του πτητικού του έργου, καθώς οι ακυρώσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του συνόλου των ευρωπαϊκών δρομολογίων του.
Παρά την οικονομική πίεση που προκαλούν οι διεθνείς τιμές, η εταιρεία έσπευσε να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό και τους συνεργάτες της, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με τυχόν ελλείψεις στα καύσιμα αεροσκαφών, καθώς η εφοδιαστική της αλυσίδα παραμένει σταθερή και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η KLM ακυρώνει 160 πτήσεις τον επόμενο μήνα λόγω των καυσίμων – στα ύψη το κόστος για την αεροπορική εταιρεία
Οι ακυρώσεις πτήσεων επηρεάζουν μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού προγράμματος, σύμφωνα με την Air France-KLM
