Νέες οδηγίες για το πώς θα εφαρμόζεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής φέρνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, βάζοντας πιο σαφείς κανόνες στη διακίνηση αγαθών και στη διαβίβαση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας myDATA.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να ξεκαθαρίσει πότε απαιτείται η έκδοση του ψηφιακού παραστατικού, ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις, με στόχο τη μείωση λαθών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι επαγγελματίες της υπαίθριας αγοράς και κυρίως οι αγρότες. Όσοι ανήκουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και μεταφέρουν προϊόντα προς λαϊκές αγορές υποχρεούνται να εκδίδουν συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, το οποίο καταχωρίζεται στο myDATA. Σε αυτό καταγράφονται βασικά στοιχεία της διακίνησης, όπως ο αποστολέας και ο σκοπός της μεταφοράς.

Πώς γίνεται η επιστροφή

Σε περίπτωση που μέρος των προϊόντων δεν πωληθεί, η επιστροφή γίνεται με το ίδιο παραστατικό, ενώ κατά την επαναφορά τους στην αποθήκη απαιτείται νέα καταγραφή μέσω δελτίου ποσοτικής παραλαβής. Αντίθετα, όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου παραγωγού σε μικρή απόσταση και χωρίς εμπορικό σκοπό, δεν απαιτείται έκδοση δελτίου.

Για τους επαγγελματίες πωλητές που προμηθεύονται προϊόντα από χονδρεμπόρους, προβλέπεται πιο απλή διαδικασία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν το παραστατικό που εκδίδει ο προμηθευτής τους, χωρίς να χρειάζεται νέο δελτίο αποστολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επιστροφής αδιάθετων προϊόντων, η καταγραφή στο σύστημα παραμένει υποχρεωτική.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση για όσους δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών σε υπαίθριες αγορές. Εφόσον δεν διαθέτουν φυσικό κατάστημα και τα τιμολόγια αγοράς έχουν ήδη καταχωριστεί στο myDATA, δεν απαιτείται έκδοση ψηφιακού δελτίου. Αν όμως η δραστηριότητά τους επεκτείνεται και σε καταστήματα, τότε η υποχρέωση ισχύει κανονικά.

Τι ισχύει για τις εταιρείες ταχυμεταφορών

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι προβλέψεις για τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Αν και κανονικά απαιτείται καταγραφή της διακίνησης των προϊόντων από τα κέντρα διαλογής, η εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης όταν οι επιχειρήσεις διαθέτουν σύγχρονα ψηφιακά συστήματα που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αποστολών. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής αποτελεί βασικό εργαλείο για τον έλεγχο της αγοράς, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της διακίνησης των αγαθών και τη διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών και ενισχύεται η διαφάνεια.

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά πλήρους εφαρμογής του νέου συστήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής παρακολούθησης. Από τον Μάιο του 2026, η χρήση του ψηφιακού δελτίου αποστολής θα γίνει υποχρεωτική για το σύνολο των υπόχρεων.

Με τη νέα αυτή διαδικασία, κάθε διακίνηση προϊόντος θα αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα, καθιστώντας δυσκολότερη την απόκρυψη συναλλαγών και ενισχύοντας τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης στην αγορά.