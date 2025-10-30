Ανατρέπεται το χρονοδιάγραμμα της πλήρους εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, το οποίο αποτελεί ένα από τα όπλα κατά της φοροδιαφυγής. Η δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών, μετατίθεται για τον Μάιο του 2026, αντί για την 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ παρατείνουν τις προθεσμίες εφαρμογής της β΄ φάσης για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι ημερομηνίες εφαρμογής για το σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι εξαιρέσεις που προβλέπει το πλαίσιο.

Νέες ημερομηνίες για τη β΄ φάση

Το νέο χρονοδιάγραμμα για τη β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1η Δεκεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026: προαιρετική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Από 1η Μαΐου 2026 και εφεξής: υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Δεκεμβρίου 2025 ισχύει η υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της α’ φάσης, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη ενταχθεί.

Οι δύο φάσεις εφαρμογής

Η α΄ φάση αφορά την ψηφιακή έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών έναρξης διακίνησης στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και την ενημέρωση του λήπτη.

Η β΄ φάση περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών. Από τη φόρτωση και μεταφόρτωση έως την παραλαβή, τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, και τις λοιπές ενέργειες της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Ποιοι εξαιρούνται

Παράλληλα, επεκτείνεται ο κατάλογος των εξαιρέσεων, καλύπτοντας ομοειδείς δραστηριότητες με αυτές που ήδη εξαιρούνταν.

Συγκεκριμένα:

Ανταλλακτικά και Δίκτυα : Προστίθενται τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για συντήρηση και επισκευή δικτύων, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοκινητοδρόμων.

: Προστίθενται τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για συντήρηση και επισκευή δικτύων, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοκινητοδρόμων. Ορυκτά και Κεραμικά: Στην εξαίρεση των εξορυσσόμενων ορυκτών προστίθενται τα βιομηχανικά ορυκτά, ενώ εντάσσονται και οι παραγωγοί κεραμικών τούβλων και κεραμιδίων.

Στην εξαίρεση των εξορυσσόμενων ορυκτών προστίθενται τα βιομηχανικά ορυκτά, ενώ εντάσσονται και οι παραγωγοί κεραμικών τούβλων και κεραμιδίων. Εκπαίδευση : Η εξαίρεση που ίσχυε για τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων επεκτείνεται στα δωρεάν διδακτικά βιβλία δημοσίων σχολείων.

: Η εξαίρεση που ίσχυε για τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων επεκτείνεται στα δωρεάν διδακτικά βιβλία δημοσίων σχολείων. Τύπος: Πλέον καλύπτεται και η διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών από και προς εφημεριδοπώλες, εκτός από τις αποστολές προς ταχυδρομείο και συνδρομητές.

Εναλλακτική για τις αποστολές λιανικής

Τέλος, προβλέπεται ευελιξία για τις επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν προϊόντα μέσω ταχυδρομείων ή εταιρειών ταχυμεταφορών, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτουν την υποχρέωση ψηφιακού δελτίου αποστολής τοποθετώντας την απόδειξη λιανικής σε εμφανές σημείο του δέματος.

Με το νέο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στη ψηφιακή εποχή της διακίνησης αγαθών, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής.