Η ΑΑΔΕ αλλάζει τις ταχύτητες στην πλήρη εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής. Η δεύτερη φάση, που προβλέπει την επέκταση του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις και την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών, μεταφέρεται πλέον στο 2026 αντί της 1ης Δεκεμβρίου 2025, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση δεν αφορά μόνο την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA. Εισάγει και δυνατότητες όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση φορτώσεων και μεταφορτώσεων, η παραλαβή παραστατικών και αγαθών μέσω σάρωσης QR Code και ο ποσοτικός – ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να εκδίδουν και να καταχωρούν τα δελτία αποστολής σε ψηφιακή μορφή, περιορίζοντας το χαρτί και τα λάθη, ενώ θα αποθηκεύουν και θα αναζητούν ηλεκτρονικά τα δελτία τους, διευκολύνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και τους φορολογικούς ελέγχους. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο εμπορικές συναλλαγές και να εντοπίζει φοροδιαφυγή μέσω πλαστών ή εικονικών παραστατικών.

Τι ισχύει

Από τις 2 Ιουνίου 2025 το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι υποχρεωτικό για:

Επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εκτός των οντοτήτων που το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης της αλλοδαπής εταιρείας.

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τζίρου που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.

Πρόστιμα

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για διακίνηση αγαθών χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής. Το πρόστιμο φτάνει τα 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων και τα 10.000 ευρώ για υπόχρεους διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Εξαιρέσεις

Εκτός του μέτρου μένουν: