Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.
Συγκρατημένη άνοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.998,66 μονάδες (-1,27%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.086.822 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), του ΔΑΑ (+1,06%), της Τιτάν (+0,80%) και του ΟΤΕ (+0,79%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-6,22%), της Alpha Bank (-2,81%), της Viohalco (-2,49%), της Allwyn (-2,21%) και της Πειραιώς (-2,18%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.258.553 και 9.184.920 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,75 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+8,15%) και Flexopack (+6,76%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-8,40%)και Aktor(-6,22%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:9,3500 -6,22%
ALLWYN:13,3000 -2,21%
ΚΥΠΡΟΥ:8,1600 +0,25%
OPTIMA:8,3200 -0,48%
ΤΙΤΑΝ: 43,8500 +0,80%
ALPHA BANK: 2,9700 -2,81%
AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -1,37%
VIOHALCO: 11,7600 -2,49%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,5600 -1,33%
ΔΑΑ:10,4400 +1,06%
ΔΕΗ: 17,5900 +0,51%
COCA COLA HBC:48,6000 -1,18%
ΕΛΠΕ: 9,6500 +0,52%
ELVALHALCOR: 3,3700 +0,90%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 -0,39%
ΕΥΔΑΠ: 9,0300 +2,61%
EUROBANK: 3,2050 +0,16%
LAMDA DEVELOPMENT: 5,8800 -1,01%
MOTOR OIL: 37,4800 +0,70%
JUMBO: 21,9600 -3,60%
ΟΛΠ:36,2000 +0,28%
ΟΤΕ: 16,5000 +0,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6300 -2,18%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,58%