Ανησυχία προκαλούν οι λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες, καθώς καταγράφεται μεγάλη αύξησή τους σε πολλές περιοχές. «Από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις 8 έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε 15-20 κομμάτια των δύο κιλών», εξήγησε στην ΕΡΤ ο Βασίλης Σταθάκης, ερασιτέχνης ψαράς από τη Λακωνία.

«Ψαρεύω όλο τον χρόνο, έχω παρατηρήσει ότι τώρα αυξήθηκαν γιατί τον Μάιο μέσα στον κόλπο δεν επιτρεπόταν το ψάρεμα και οι ψαράδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες μαζί με τα ψάρια που βγάζαμε, βγάζαμε και τους λαγοκέφαλους και τους κρατούσαμε κάπως σε μια ισορροπία. Οπότε τον Μάιο που δεν ψάρευε κανείς εξαπλώθηκαν, οπότε τώρα τους ξαναμειώνουμε», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε πώς πιάνουν τους λαγοκέφαλους και τους εξοντώνουν. «Όπως μαζεύουμε την πετονιά, χτυπάνε στο ψεύτικο ψαράκι που έχουμε και τα βγάζουμε. Με το που τα βγάλουμε, επειδή έχουν επικίνδυνο δόντι, τα καρφώνουμε κατευθείαν για να πεθάνουν».

Αφού σκοτώσουν τους λαγοκέφαλους, τους ανοίγουν και τους ξαναρίχνουν στη θάλασσα καθώς κάποια ψάρια τρώνε κυρίως τα μέσα τους, όπως τα αυγά, καθώς οι λαγοκέφαλοι δεν μπορούν να καταναλωθούν από τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή η εξάπλωσή τους είναι ραγδαία και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη, το κράτος θα πρέπει να δώσει οικονομικά κίνητρα στους ψαράδες για να τα κυνηγήσουν, όπως γίνεται και στην Κύπρο.

Όσον αφορά τους λουόμενους υπάρχει σπάνια περίπτωση να χτυπήσει κάποιον άνθρωπο, καθώς έχει δύο πολύ μεγάλα δόντια που μοιάζουν με ράμφος.

«Δεν τον κυνηγάνε τον άνθρωπο, άμα μπερδευτούν… Πρέπει να είσαι πολύ άτυχος για να σου συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν είναι μηδενική η πιθανότητα. Μπορείτε να δείτε ότι ήδη υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα κάποια περιστατικά», είπε.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Παρασκευή Καραχλέ, ο λαγοκέφαλος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 13 κιλά, ενώ έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε λουόμενους.

«Είναι είδη τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στα οικοσυστήματα. Τρώνε άλλα είδη. Οι ψαράδες μάς λένε ότι, εκεί πέρα που υπάρχουν σε πολύ μεγάλες αφθονίες, έχουν εξαφανιστεί τα χταπόδια, για παράδειγμα. Είναι από τα είδη τα οποία καταστρέφουν δίχτυα, καταστρέφουν παραγάδια. Έχει πάρα πολύ ισχυρά δόντια. Η ονομασία “λαγοκέφαλος” βγήκε γιατί μπροστά στα δόντια του έχει δύο πολύ ισχυρά δόντια πάνω και δύο πολύ ισχυρά κάτω, που προσομοιάζουν με του λαγού», ανέφερε σε πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις της.