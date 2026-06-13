Έπειτα από μια περίοδο που αφιερώθηκε στην αποκατάσταση της υγείας του και μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε το αγαπημένο του κυκλαδίτικο καταφύγιο για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής βρέθηκε στη Μύκονο, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης μετά την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στα τέλη Μαΐου.

Παρότι έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να κρατήσει αποστάσεις από τις νυχτερινές εμφανίσεις την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο, ο Αντώνης Ρέμος αποδέχθηκε μια ξεχωριστή πρόταση που τον φέρνει ξανά στη σκηνή του Nammos στη Μύκονο, έπειτα από απουσία τεσσάρων ετών.

Οι εμφανίσεις του στο γνωστό στέκι της Ψαρρούς έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα όλα αυτά τα χρόνια, καθώς δίπλα του έχουν βρεθεί διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Julio Iglesias, ο Eros Ramazzotti και οι Gipsy Kings.

Η προγραμματισμένη συναυλία έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος καλλιτέχνης από την Ελλάδα ή το εξωτερικό θα συμμετάσχει μαζί του στο μουσικό αυτό γεγονός.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς. Την είδηση γνωστοποίησε ο θεράπων ιατρός του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επρόκειτο για προγραμματισμένη διαδικασία και δεν υπήρξε κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μύκονο, ο τραγουδιστής συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εκεί μίλησε για το διάστημα που διανύει και τα επόμενα σχέδιά του, τονίζοντας: «Κάνω ένα διάλειμμα να ανασυνταχτώ, να βρούμε τα πατήματα μας, δεν είπα ότι θα σταματήσω το τραγούδι».