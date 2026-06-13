Κουκουλοφόροι τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6) βρέθηκαν έξω από το σπίτι του, διαιτητή μπάσκετ, Γιάννη Τσιμπούρη, στην Μεσσήνη και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομική διεύθυνση Μεσσήνης γράφτηκαν υβριστικά συνθήματα στην πόρτα της οικείας του και σε εξωτερικό τοιχίο.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για τα αδικήματα εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού και διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Μεσσήνης.

Ο Τσιμπούρης είχε σφυρίξει τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν και στα δύο ματς.

Πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι με μηχανάκια είχαν βρεθεί έξω από το σπίτι της Τσαρούχα.