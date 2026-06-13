Σχεδόν 22 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, η πορθμειακή γραμμή συνεχίζει να λειτουργεί με σταθερή παρουσία, διατηρώντας τη θέση της στο συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής.

Σήμερα εκτελούν δρομολόγια έξι φέρι – μποτ, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι σύγχρονα αμφίδρομα πλοία, ενώ συνολικά απασχολούνται περίπου 70 εργαζόμενοι.

Ο πλοίαρχος Νίκος Σαλτάρης, που δραστηριοποιείται στη γραμμή για περισσότερα από 17 χρόνια, μιλά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη διαδρομή του πορθμείου μετά την κατασκευή της γέφυρας, τη σύνθεση του επιβατικού κοινού, τη λειτουργία των δρομολογίων, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πλοία, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει με δική του πρωτοβουλία μια ψηφιακή εφαρμογή που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα φέρι – μποτ.

Τα δύσκολα πρώτα χρόνια μετά τη γέφυρα

Όπως αναφέρει ο κ. Σαλτάρης, «το πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου άντεξε τα πρώτα πέντε χρόνια μετά τη λειτουργία της γέφυρας, τον Αύγουστο του 2004, χάρις στην επιμονή κάποιων πλοιοκτητών, αφού η μείωση της κίνησης ήταν δραματική».

Όπως εξηγεί, ελάχιστοι πλοιοκτήτες πίστεψαν τότε ότι υπήρχε ακόμη χώρος για τη λειτουργία των φέρι – μποτ. Παρότι τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν οριακά, ορισμένα πλοία παρέμειναν στη γραμμή, καθώς την πρώτη πενταετία η διαφορά ανάμεσα στο κόστος των διοδίων της γέφυρας και στο εισιτήριο του πορθμείου ήταν περιορισμένη.

Στη συνέχεια όμως η εικόνα άλλαξε σημαντικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, «στα επόμενα περίπου 17 χρόνια με τη συνεχή αύξηση στις τιμές των διοδίων της γέφυρας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι το 2025 οι τιμές των εισιτηρίων των φέρι – μποτ ήσαν ίδιες, δηλαδή χωρίς αύξηση, φθάσαμε στο σημείο να καταγράφεται διπλασιασμός της τιμής των διοδίων της γέφυρας σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων των φέρι – μποτ, σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων».

«Και γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο», σημειώνει, «υπάρχει αυτή κίνηση σήμερα στο πορθμείο».

Παρόλα αυτά, ξεκαθαρίζει ότι η κίνηση της πορθμειακής γραμμής αντιστοιχεί περίπου στο 5% των συνολικών διελεύσεων, καθώς το συντριπτικό ποσοστό των οχημάτων εξακολουθεί να επιλέγει τη γέφυρα.

Οι επαγγελματίες οδηγοί στηρίζουν τη γραμμή

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 2012 έως το 2017, η πορθμειακή γραμμή είδε αύξηση της κίνησης, όχι όμως από ιδιώτες οδηγούς αλλά κυρίως από επαγγελματίες μεταφορείς.

Όπως εξηγεί ο Νίκος Σαλτάρης, «από το 2012 έως και το 2017 είδαμε μία αύξηση, όχι όμως από ΙΧ επιβατικά, αλλά από τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι μάλιστα είναι αυτοί που δίνουν πνοή στη πορθμειακή γραμμή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική βιωσιμότητα του πορθμείου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα φορτηγά οχήματα, καθώς το κόστος διέλευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της γέφυρας.

«Δηλαδή, χωρίς τους επαγγελματίες η περιστασιακή κίνηση με τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα δεν θα μπορούσε να κρατήσει οικονομικά βιώσιμη την πορθμειακή γραμμή».

Και καταλήγει: «Έτσι λοιπόν, το πορθμείο επαναλαμβάνω, το κρατούν ‘ζωντανό’ οι επαγγελματίες».

«Δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά τη γέφυρα»

Ο Νίκος Σαλτάρης υπογραμμίζει ότι το πορθμείο δεν αντιμετωπίζει τη γέφυρα ως ανταγωνιστή, αλλά ως ένα παράλληλο μέσο μετακίνησης που προσφέρει μια διαφορετική επιλογή στους χρήστες.

«Εμείς στο πορθμείο προσφέρουμε εναλλακτική τιμή λύσης και δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά τη γέφυρα, που είναι ένα μεγάλο έργο, ούτε πάμε να πάρουμε τη δουλειά από τη γέφυρα».

Όπως επισημαίνει, η συνύπαρξη των δύο μέσων λειτουργεί τελικά προς όφελος των πολιτών, καθώς ο ανταγωνισμός συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών τόσο στα εισιτήρια των πλοίων όσο και στα διόδια της γέφυρας.

Πότε καταγράφεται η μεγαλύτερη κίνηση

Η αυξημένη επιβατική και εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κυρίως τον Αύγουστο, λόγω των θερινών διακοπών, αλλά και τον Μάιο, όταν αυξάνονται οι μεταφορές αγροτικών προϊόντων από την Ηλεία.

Επιπλέον, σημαντική ενίσχυση της κίνησης παρατηρείται και κατά τις εορταστικές περιόδους, όταν πολλοί κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων μετακινούνται προς την περιφέρεια.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες ζητούν συχνότερα δρομολόγια. Σήμερα τα φέρι – μποτ αναχωρούν κάθε μισή ώρα τις πρωινές ώρες, κάθε 20 λεπτά το απόγευμα και ανά 45 λεπτά το βράδυ.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο πλοίαρχος, η αύξηση της συχνότητας εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των πλοίων που δραστηριοποιούνται στη γραμμή και από το κατά πόσο η κίνηση μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά περισσότερα δρομολόγια.

«Αν αυξηθεί η κίνηση στο πορθμείο, τότε θα δοθεί η δυνατότητα να έρθουν ένα με δύο καράβια ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πυκνώσουμε τα δρομολόγια».

Έξι πλοία και 70 εργαζόμενοι

Αναφερόμενος στον στόλο της γραμμής, ο Νίκος Σαλτάρης σημειώνει ότι σήμερα δραστηριοποιούνται έξι φέρι – μποτ.

«Αυτή την στιγμή φθάνουν τα έξι, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι αμφίδρομα και πραγματοποιούν διπλή βάρδια, οπότε ουσιαστικά ο αριθμός των πλοίων είναι 10».

Σημαντική είναι και η συμβολή της γραμμής στην τοπική απασχόληση, καθώς περίπου 70 εργαζόμενοι απασχολούνται στα πλοία.

«Στο πορθμείο εργάζονται σήμερα 70 άτομα, ενώ πάνω από το 90% των πληρωμάτων είμαστε από την περιοχή, δηλαδή από την Πάτρα, το Αντίρριο, τη Ναύπακτο και άλλες κοντινές περιοχές».

Η προβλήτα του Αντιρρίου και οι εκκρεμότητες

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη λειτουργία της γραμμής αφορά τη δυτική προβλήτα του Αντιρρίου.

Όπως αναφέρει ο πλοίαρχος, μεγάλο μέρος της προβλήτας παραμένει κατεστραμμένο εδώ και επτά χρόνια, με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται μόλις 80 από τα συνολικά 300 μέτρα της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι άνθρωποι της γραμμής, το έργο αποκατάστασης έχει περάσει πλέον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και αναμένεται η υλοποίησή του.

Η εφαρμογή που δείχνει το επόμενο φέρι σε πραγματικό χρόνο

Με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών, ο Νίκος Σαλτάρης δημιούργησε μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει σε πραγματικό χρόνο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δρομολόγια.

Μέσα από την πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για τον χρόνο αναχώρησης του επόμενου φέρι – μποτ, το πρόγραμμα των δρομολογίων, την προβλήτα αναχώρησης, τυχόν διακοπές λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά και για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Παράλληλα, η εφαρμογή διαθέτει ενσωματωμένο χάρτη πλοήγησης, ο οποίος καθοδηγεί τους οδηγούς απευθείας προς το σημείο αναχώρησης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «αποφάσισα να δημιουργήσω την εφαρμογή, γνωρίζοντας τις απορίες που είχαν οι οδηγοί , έτσι ώστε να φθάσουν εύκολα και γρήγορα μέχρι τον καταπέλτη του φέρι – μποτ».