Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο αλίευμα ήρθε στο φως στις Βόρειες Σποράδες, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των ειδικών που ασχολούνται με τη θαλάσσια ζωή.

Πρόκειται για ένα ψάρι που σπάνια εμφανίζεται στα δίχτυα ή τα παραγάδια των ψαράδων, καθώς ζει σε μεγάλα βάθη και παραμένει ουσιαστικά άγνωστο στους περισσότερους.

Το σπάνιο θαλάσσιο είδος εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Σκοπέλου από τον έμπειρο ψαρά Σπύρο Ραμαντάνη.

Ο αλιέας βρισκόταν στην περιοχή αναζητώντας μπακαλιάρους, όταν διαπίστωσε ότι στο παραγάδι του είχε πιαστεί ένα ιδιαίτερα παράξενο ψάρι μήκους περίπου ενός μέτρου. Το αλίευμα ανασύρθηκε από βάθος περίπου 500 μέτρων, έχοντας πιαστεί σε δόλωμα σαφρίδι.

Πρόκειται για το είδος Lophotus guentheri, γνωστό διεθνώς ως Crested Bandfish ή λοφόψαρο, έναν μόνιμο αλλά εξαιρετικά δυσπρόσιτο κάτοικο των βαθιών νερών της Μεσογείου και των ωκεανών, του οποίου οι καταγραφές στις ελληνικές θάλασσες είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του λοφόψαρου

Το συγκεκριμένο ψάρι εντυπωσιάζει αμέσως με την εμφάνισή του. Το σώμα του είναι μακρύ και κορδελοειδές, με ασημί και μεταλλικές γαλαζωπές αποχρώσεις που του προσδίδουν σχεδόν εξωπραγματική όψη.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι τα ιδιαίτερα μεγάλα μάτια του, τα οποία του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στο απόλυτο σκοτάδι των μεγάλων θαλάσσιων βάθων, καθώς και το χαρακτηριστικό κόκκινο ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται σε όλο το μήκος της ράχης του και σχηματίζει μία εντυπωσιακή λοφώδη γραμμή.

Το ιδιαίτερο αμυντικό του «όπλο»

Επειδή το λοφόψαρο ζει σε ακραία βάθη, οι επιστήμονες διαθέτουν ακόμη περιορισμένες πληροφορίες για τη βιολογία και τη συμπεριφορά του.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γνωρίσματά του είναι η ύπαρξη ειδικού εσωτερικού σάκου που περιέχει μελάνι, παρόμοιο με εκείνο που συναντάται στα καλαμάρια. Όταν απειλείται, μπορεί να απελευθερώνει το μελάνι στο νερό, δημιουργώντας ένα προστατευτικό νέφος που το βοηθά να διαφεύγει από πιθανούς θηρευτές.

Ένα ακόμη δείγμα της κρυμμένης βιοποικιλότητας του Αιγαίου

Η καταγραφή του σπάνιου αυτού είδους από τον Σπύρο Ραμαντάνη έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τον πλούτο και τη μοναδική βιοποικιλότητα που κρύβουν τα νερά του Αιγαίου.

Η φωτογραφία του αλιεύματος, την οποία δημοσίευσε το sporadesnews.gr, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, τόσο στους κατοίκους των Σποράδων όσο και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία παρακολουθεί στενά κάθε εμφάνιση ειδών που σπάνια γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο.

Αν και με την πρώτη ματιά αρκετοί ντόπιοι και ψαράδες το μπέρδεψαν με τη γνωστή «σπάθα» λόγω του μακρόστενου ασημί σώματός του, η επιστημονική εξέταση των χαρακτηριστικών του (το τετραγωνισμένο κεφάλι και τα κόκκινα πτερύγια) επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το εξαιρετικά σπάνιο Λοφόψαρο (Crested Bandfish)».