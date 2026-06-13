Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις διεθνώς, οι νησιωτικοί προορισμοί των Δωδεκανήσων προσαρμόζουν τον σχεδιασμό τους, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα πρώτα μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο είναι θετικά, με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Κάρπαθο, Λειψούς και Αστυπάλαια να παρουσιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τις δράσεις που υλοποιούν για τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου.

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, την επιμήκυνση της σεζόν, τις επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση καινοτόμων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

Κάρπαθος: Αύξηση αφίξεων και έμφαση στην επιμήκυνση της σεζόν

Η Κάρπαθος καταγράφει ενθαρρυντικά πρώτα στοιχεία για τη φετινή χρονιά, παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν η αύξηση του κόστους των ταξιδιών, οι οικονομικές πιέσεις στις βασικές αγορές του εξωτερικού και η γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός, τα πρώτα δεδομένα επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο του νησιού τον Μάιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 21,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και κατά 1,8% σε σχέση με το 2024.

Ο Δήμος επενδύει σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα τουριστικής προβολής, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις σε επαγγελματίες του τουρισμού και φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών από σημαντικές αγορές. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεύρυνση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προς το φθινόπωρο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το Karpathos Adventure Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες, τη φύση, τη θάλασσα και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Λειψοί: Τουρισμός με μέτρο και σεβασμό στο περιβάλλον

Οι Λειψοί συνεχίζουν να επενδύουν σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν στηρίζεται στη μαζικότητα αλλά στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Φώτη Μάγγο, οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν αβεβαιότητα, ωστόσο τα μέχρι στιγμής μηνύματα επιτρέπουν θετικές προσδοκίες για τη φετινή σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια το νησί έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση ως παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η στρατηγική του δεν περιορίζεται στην προβολή των φυσικών του πλεονεκτημάτων, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που προστατεύει το περιβάλλον, ενισχύει την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πλήρης απορρόφηση των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα «ΦιλόΔημος» και «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 2,1 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και στέγασης γιατρών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προχωρά ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου λιμένα στη θέση Καβί, έργο προϋπολογισμού άνω των 5,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη διαχείριση απορριμμάτων, στην ανακύκλωση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη διασφάλιση υδατικής επάρκειας.

Οι «απάτητες» παραλίες ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Οι Λειψοί έχουν επιλέξει να διατηρήσουν τις παραλίες τους χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες, προστατεύοντας τον φυσικό τους χαρακτήρα και προσφέροντας μια πιο αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες. Η πρόσφατη αναγνώριση του νησιού ως του δήμου με τις περισσότερες «απάτητες» παραλίες στην Ελλάδα ενισχύει περαιτέρω αυτή την εικόνα.

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, καθαρισμού ακτών και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του νησιού για τις επόμενες γενιές.

Αστυπάλαια: Η βιώσιμη κινητικότητα στο επίκεντρο

Η Αστυπάλαια προσεγγίζει τη φετινή τουριστική περίοδο με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό, έχοντας επενδύσει σε μια ιδιαίτερη ταυτότητα που συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Κώστας Καμπύλης, η διεθνής συγκυρία δημιουργεί προκλήσεις, ωστόσο το νησί έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα «Astypalea – Smart & Sustainable Island», το οποίο υλοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση, τη Volkswagen Group, τον Δήμο Αστυπάλαιας και άλλους στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η μετατροπή του νησιού σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας στη Μεσόγειο.

Μέσω του προγράμματος e-Astypalea αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης, με ηλεκτρικά οχήματα, δίκτυο φορτιστών, υπηρεσίες διαμοιρασμού και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης κατά παραγγελία. Ήδη στο νησί κυκλοφορούν περίπου 200 ηλεκτρικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, ενώ λειτουργεί αναλογικά το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην Ελλάδα.

Έξυπνες μετακινήσεις και νέες πολιτιστικές υποδομές

Σημαντικό εργαλείο της νέας στρατηγικής αποτελεί η εφαρμογή Astymove, μέσω της οποίας κάτοικοι και επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Astybus και astyGO, που προσφέρουν βιώσιμες λύσεις μετακίνησης με ηλεκτρικά οχήματα. Το Astybus λειτουργεί ως δημοτική συγκοινωνία με ηλεκτρικά μίνι βαν κατά παραγγελία και παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη, με αύξηση δρομολογίων άνω του 80% σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, προχωρούν δράσεις ενεργειακής μετάβασης μέσω ανάπτυξης υβριδικών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ ο Δήμος επενδύει και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται είναι η δημιουργία νέου πολυδύναμου μουσείου για τα ευρήματα του μοναδικού αρχαίου νεκροταφείου βρεφών στον κόσμο, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του Μεσαιωνικού Κάστρου και του εκτεταμένου περιπατητικού δικτύου του νησιού.