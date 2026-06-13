Πωλήτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας ότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχε λήφθηκε πρόωρα, ενώ βρισκόταν σε περίοδο εγκυμοσύνης.

Σε άλλη υπόθεση, μαθήτρια με διάγνωση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης με «Γενικές μαθησιακές δυσκολίες» δεν έλαβε την ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη που προβλεπόταν κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων.

Παράλληλα, πολίτης ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση των ολοένα συχνότερων πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχή της Ικαρίας, τα οποία, σύμφωνα με την αναφορά, επιδεινώνονται λόγω αυθαίρετης κατασκευής στην εκβολή ρέματος.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις περιλαμβάνονται στις αναφορές που δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη και παρουσιάζονται στο δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026.

Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες

Στο δελτίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις που αφορούν την ασφαλιστική διοίκηση, την αντιμετώπιση διακρίσεων στον χώρο εργασίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την τήρηση των κανόνων δόμησης και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνεται, καταγράφεται «σταθερά αυξητική τάση στον αριθμό νέων αναφορών που έλαβε η Αρχή, σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, κατά την οποία οι υποβληθείσες αναφορές έσπασαν το συμβολικό φράγμα των 20.000, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συνηγόρου του Πολίτη».

Στο ίδιο δελτίο σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή αποτελεί «ένδειξη των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες, κάτοικοι της χώρας και νομικά πρόσωπα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Πού εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει ότι οι θεματικές που συγκεντρώνουν σταθερά, εδώ και πολλά χρόνια, τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών σχετίζονται «με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, καθώς και με την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου, την κατάσταση των δημοσίων υποδομών και δικτύων, καθώς και την αυθαίρετη δόμηση και παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και παραλίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκριση του πρώτου τετραμήνου του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2026 δείχνει νέα σημαντική αύξηση αναφορών στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ενδεικτικά, αναφέρει ζητήματα που αφορούν τη ΔΥΠΑ, όπως γενικές καθυστερήσεις μετά τις αναδιαρθρώσεις, μηχανογραφικά προβλήματα, προπληρωμένη κάρτα, κοινωνικό τουρισμό και καθυστερήσεις σε επιδόματα ή ενστάσεις. Παράλληλα, αυξημένες είναι οι αναφορές για οικοδομικές εργασίες, αυθαίρετες κατασκευές, δίκτυα και οικόσιτα ζώα.

Τα προβλήματα στην επαφή με τη δημόσια διοίκηση

Οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους και την προσπάθεια να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθημερινής ζωής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ποττάκης, στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε στην αυτοδιοίκηση, οι πολίτες συνεχίζουν να συναντούν προβλήματα «κακοδιοίκησης, καθυστερήσεων, διαδικαστικών στρεβλώσεων, σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, ανεπαρκούς επικοινωνίας».

Η ψηφιακή μετάβαση της διοίκησης, όπως εξηγεί, εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση εξέλιξης. Σε αυτό το στάδιο, προκύπτουν δυσκολίες τόσο στην πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες όσο και στη διόρθωση σφαλμάτων και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκυριακά και διαχρονικά προβλήματα

Ο Ανδρέας Ποττάκης σημειώνει ότι ορισμένα ζητήματα έχουν συγκυριακό χαρακτήρα και συνδέονται με «συγκεκριμένες στρεβλώσεις στη διοικητική λειτουργία, μεταρρυθμίσεις σε τομείς διοικητικής δράσης, αλλαγές δομικές αλλά και διαδικαστικές, έκτακτες ανάγκες για αυξημένη παροχή υπηρεσιών».

Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα που παραμένουν σταθερά και επαναλαμβανόμενα, όπως προκύπτει από τη διαχρονική εικόνα των αναφορών που λαμβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Ποττάκη, αποτυπώνουν «τον βαθμό ανταπόκρισης της διοίκησης στις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών, το επίπεδο της προστασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων τους».

Υψηλή συμμόρφωση στις παρεμβάσεις της Αρχής

Παρά τα προβλήματα που καταγράφονται, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι το επίπεδο συμμόρφωσης στις επισημάνσεις της Αρχής παραμένει γενικά υψηλό.

«Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης και στη θωράκιση των δικαιωμάτων των διοικούμενων, των συμπολιτών μας», τονίζει ο κ. Ποττάκης.

Όπως προσθέτει, όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση της διοίκησης στις παρεμβάσεις της Αρχής, τόσο περιορίζεται το διοικητικό κόστος και βάρος, μειώνεται ο όγκος των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στις δομές της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης.