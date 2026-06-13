Μια νέα διάσταση αποκτά η αμερικανική πολιτική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς για πρώτη φορά οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο το υλικό και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της, αλλά και την ίδια τη χρήση προηγμένων μοντέλων.

Η υπόθεση της Anthropic αναδεικνύει την πρόθεση της Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει ορισμένα συστήματα AI ως τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας, με άμεσες συνέπειες για εταιρείες, οργανισμούς και χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η Anthropic γνωστοποίησε ότι οι οδηγίες που έλαβε από τις αμερικανικές αρχές αφορούν όλους τους αλλοδαπούς χρήστες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται ακόμη και εργαζόμενοι της εταιρείας που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε, πάντως, ότι τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας Claude εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά και δεν επηρεάζονται από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, επικαλούμενοι άτομο με γνώση των εξελίξεων, η απόφαση για τον αποκλεισμό πρόσβασης στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης προήλθε από το υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σε ισχύ οι περιορισμοί, ενώ η Anthropic περιορίστηκε στην επίσημη ανακοίνωσή της. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε άμεσο σχολιασμό όταν του ζητήθηκε σχετική τοποθέτηση.

Επηρεάζονται και οι πελάτες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση μετατοπίζει το βάρος της συζήτησης από τα προηγμένα μικροτσίπ και τις υπολογιστικές υποδομές προς τα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει αυστηρούς φραγμούς στα δύο ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic, θεωρώντας ότι οι δυνατότητές τους ενδέχεται να συνδέονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η απόφαση δεν περιορίζεται σε κρατικούς φορείς, αλλά επηρεάζει επιχειρήσεις και μεμονωμένους χρήστες.

Το Mythos 5 είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Silicon Valley, καθώς θεωρείται ότι διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες σε τομείς που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Από την πλευρά της, η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως μια πιο ελεγχόμενη εκδοχή του Mythos 5, εξοπλισμένη με πρόσθετους μηχανισμούς προστασίας για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιολογία και άλλοι τομείς αυξημένου κινδύνου.

Η εταιρεία δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για την κυβερνητική παρέμβαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί την απόφαση δυσανάλογη. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρεξήγηση και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν».

Ακόμα και στους υπαλλήλους της

Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση αλλοδαπών στα δύο κορυφαία μοντέλα AI της Anthropic, ακόμη και στους υπαλλήλους της!

Η συγκεκριμένη απόφαση εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο την εμπορική πορεία των νέων μοντέλων όσο και την ίδια την τεχνολογική ανάπτυξη στο εσωτερικό της εταιρείας. Το γεγονός ότι οι περιορισμοί επεκτείνονται ακόμη και σε ξένους εργαζομένους της Anthropic καθιστά το μέτρο πολύ ευρύτερο από τους παραδοσιακούς ελέγχους εξαγωγών. Στην πράξη, δεν περιορίζεται η διάθεση μιας τεχνολογίας σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά η πρόσβαση καθορίζεται από την υπηκοότητα του χρήστη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέους μηχανισμούς εποπτείας για τα πλέον προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μοντέλα που διαθέτουν εξελιγμένες δυνατότητες στον κυβερνοχώρο μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για αμυντικούς σκοπούς αλλά και για επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Διχασμένη η τεχνολογική κοινότητα

Η επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα παραμένει διχασμένη ως προς το αν απαιτούνται τόσο αυστηροί περιορισμοί. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν φόβοι για κατάχρηση τέτοιων εργαλείων από κακόβουλους χρήστες. Από την άλλη, επισημαίνεται ότι οι ίδιες ακριβώς δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ειδικούς ασφαλείας για τον εντοπισμό αδυναμιών και την προστασία συστημάτων πριν αυτές οι ευπάθειες αξιοποιηθούν από επιτιθέμενους.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα, το κύριο βάρος της πολιτικής των ΗΠΑ είχε δοθεί στον έλεγχο των προηγμένων ημιαγωγών και στον περιορισμό της πρόσβασης χωρών όπως η Κίνα σε ισχυρή υπολογιστική ισχύ. Η υπόθεση της Anthropic δείχνει πλέον ότι η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να παρέμβει απευθείας και στη χρήση των ίδιων των μοντέλων AI, όταν εκτιμά ότι οι δυνατότητές τους αγγίζουν κρίσιμες πτυχές της εθνικής ασφάλειας.