Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξενήθηκε στον Κρατικό Ξενώνα Κουμσουσάν της Πιονγκγιάνγκ, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα που θεωρείται το βορειοκορεατικό αντίστοιχο του κρατικού ξενώνα Ντιαογιουτάι στο Πεκίνο.

Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται σπάνια για τη φιλοξενία ξένων ηγετών και αποτελεί ένα από τα πλέον προστατευμένα σημεία της βορειοκορεατικής πρωτεύουσας.

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε μνημεία αφιερωμένα στους πρώην ηγέτες της Βόρειας Κορέας, γεγονός που αναδεικνύει τον συμβολικό χαρακτήρα της διπλωματικής σχέσης ανάμεσα στο Πεκίνο και την Πιονγκγιάνγκ, σε μια περίοδο μεταβαλλόμενων περιφερειακών συμμαχιών και αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επαφών του Σι με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, με βασικά θέματα στην ατζέντα το εμπόριο, τον συντονισμό σε ζητήματα ασφαλείας και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου φιλοξενίας θεωρήθηκε από πολλούς αναλυτές μια συνειδητή διπλωματική κίνηση, που αντικατοπτρίζει τόσο τον σεβασμό στο πρωτόκολλο όσο και τον αυστηρά ελεγχόμενο χαρακτήρα των διεθνών επαφών στη Βόρεια Κορέα, όπου οι χώροι που επιλέγονται για τέτοιες συναντήσεις έχουν συχνά έντονο ιστορικό και ιδεολογικό συμβολισμό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εικόνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε η επίσκεψη έχουν σχεδόν την ίδια βαρύτητα με τις ίδιες τις συνομιλίες, καθώς υποδηλώνουν τη συνέχιση της στενής συνεργασίας Κίνας και Βόρειας Κορέας σε μια περίοδο κατά την οποία αναδιαμορφώνονται οι παγκόσμιες ισορροπίες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Με τις οικονομικές πιέσεις, τις συζητήσεις γύρω από τις διεθνείς κυρώσεις και τις ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια να παραμένουν έντονες, η συνάντηση παρακολουθήθηκε στενά από τη διεθνή κοινότητα, η οποία αναζητούσε ενδείξεις είτε για βαθύτερη στρατηγική συνεργασία είτε για μια πιο προσεκτικά ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.