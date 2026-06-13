Στη Ρόδο βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, όπου συνόδεψε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της περιοδείας. Στο νησί, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης συνάντησε τον πατέρα του μικρού Νικόλα, ο οποίος θέλησε να τον ευχαριστήσει.

«Προσπαθούσε πολύ καιρό να φέρει για τον Νικόλα μία νέα θεραπεία και καταφέραμε να την φέρουμε και την Δευτέρα ξεκινάει τις πρώτες θεραπείες», γράφει ο κ. Γεωργιάδης.

Σήμερα συνόδευσα τον @kmitsotakis στην περιοδεία του στην Ρόδο, όπου κάναμε πολλές σημαντικές ανακοινώσεις για το ΕΣΥ της Δωδεκανήσου, αλλά είχα την τύχη να ζήσω μια πολύ συγκινητική στιγμή. Ο πατέρας του μικρού Νικόλα, ο κ. Μιχάλης Λενιού από την Ρόδο ήθελε να με συναντήσει για… pic.twitter.com/HfzqEdUDo7 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 13, 2026

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Σήμερα συνόδευσα τον @kmitsotakis στην περιοδεία του στην Ρόδο, όπου κάναμε πολλές σημαντικές ανακοινώσεις για το ΕΣΥ της Δωδεκανήσου, αλλά είχα την τύχη να ζήσω μια πολύ συγκινητική στιγμή.

Ο πατέρας του μικρού Νικόλα, ο κ. Μιχάλης Λενιού από την Ρόδο ήθελε να με συναντήσει για να με ευχαριστήσει. Προσπαθούσε πολύ καιρό να φέρει για τον Νικόλα μία νέα θεραπεία και καταφέραμε να την φέρουμε και την Δευτέρα ξεκινάει τις πρώτες θεραπείες.

Εύχομαι πραγματικά να δουλέψει και να πάνε όλα καλά. Μου δίνει τεράστια χαρά να μπορώ να αξιοποιώ την σπουδαία αυτή θέση που μου εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός για να βοηθάω τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά. Οι ευχές όλων μας με τον μικρό Νικόλα μας».