Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται οι επιχειρήσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ο ευρωπαϊκός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και τις πιο αισιόδοξες προοπτικές για το επόμενο διάστημα.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από το European Accommodation Barometer 2026, το οποίο καταγράφει τις τάσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έρευνα αποτυπώνει μια εικόνα ανθεκτικότητας για τον κλάδο, καθώς οι περισσότεροι ξενοδόχοι και πάροχοι καταλυμάτων δηλώνουν θετικές εκτιμήσεις τόσο για την πορεία των επιχειρήσεών τους όσο και για τις προοπτικές της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 66% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φιλοξενίας αναμένει θετική εξέλιξη των εργασιών τους κατά το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων ετών. Ακόμη πιο ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων εμφανίζεται απαισιόδοξο για την πορεία της δραστηριότητάς τους, παρά τις διεθνείς προκλήσεις που διαμορφώνουν ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η χώρα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης τόσο για την πορεία των τελευταίων έξι μηνών όσο και για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προσδοκίες των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ειδικότερα, το 71% των ελληνικών επιχειρήσεων φιλοξενίας αξιολογεί θετικά την πορεία που κατέγραψε το προηγούμενο εξάμηνο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, το 65% χαρακτηρίζει θετική την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, ενώ το 73% εκφράζει αισιοδοξία για το επόμενο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια ομάδα χωρών με την Ισπανία και τις σκανδιναβικές αγορές, οι οποίες καταγράφουν διαχρονικά υψηλές επιδόσεις στους βασικούς δείκτες της έρευνας. Αντίθετα, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που καταδεικνύει τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες αναπτύσσεται ο κλάδος της φιλοξενίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της φετινής έρευνας αφορά τη μεταβολή των βασικών δεικτών απόδοσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η άνοδος των τιμών δωματίων συνεχίζεται, αλλά με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, οι πληρότητες εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, καθώς το 50% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη δηλώνει ότι κατέγραψε αύξηση των ποσοστών πληρότητας κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Η μεταβολή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά, καθώς δείχνει ότι η ανάπτυξη του κλάδου στηρίζεται πλέον περισσότερο στην ενίσχυση της ζήτησης και λιγότερο στις αυξήσεις τιμών που χαρακτήρισαν την περίοδο μετά την πανδημία. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις φαίνεται να γεμίζουν περισσότερα δωμάτια, αλλά διαθέτουν μικρότερα περιθώρια για νέες ανατιμήσεις.

Θετικά είναι και τα μηνύματα στο μέτωπο των επενδύσεων. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το 2025, καθώς το 44% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή, περίπου δύο στις τρεις επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διατηρήσουν σταθερό το επενδυτικό τους πρόγραμμα, ενώ περισσότερες σκοπεύουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους παρά να τις περιορίσουν.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης το σημαντικό πλεονέκτημα που εξακολουθούν να διαθέτουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Τα οργανωμένα ξενοδοχειακά σχήματα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη επενδυτική δυνατότητα σε σχέση με τις ανεξάρτητες μονάδες και τα εναλλακτικά καταλύματα. Η δυνατότητα αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας, η ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων και η ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση δημιουργούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των επιδόσεων. Οι μεγάλες πόλεις αλλά και οι αγροτικές περιοχές εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας και τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Οι μεγάλοι αστικοί προορισμοί επωφελούνται από την αυξημένη ζήτηση και τη δυνατότητα διαμόρφωσης υψηλότερων τιμών, ενώ οι αγροτικές περιοχές αξιοποιούν τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και τη στροφή των ταξιδιωτών προς πιο αυθεντικές εμπειρίες.

Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρές αντοχές. Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι ακόμη πιο θετική, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζονται μεταξύ των πλέον αισιόδοξων στην Ευρώπη, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για μία ακόμη ισχυρή τουριστική χρονιά.