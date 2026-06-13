Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που φέρνουν τον Μοντέρο στον Ολυμπιακό και στέλνουν στην Βαλένθια τον Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με «Sportando», η Ισπανική ομάδα έχει προκαταρκτική συμφωνία με τον Σόρτς η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά τους τελικούς του ελληνικού και του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Σορτς είναι πιθανό να υπογράψει διετές συμβόλαιο, ενώ γίνεται αναφορά και για την κλεισμένη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο, που και αυτή θα γίνει επίσημη σε λίγες εβδομάδες.

«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το πράσινο φως, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.

Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ιταλοί.