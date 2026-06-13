Πρόκειται για έναν τόπο ξεχωριστό, που σαγηνεύει τον επισκέπτη με την αυθεντική ομορφιά του. Ο λόγος για τη Λέρο, που μοιάζει με ένα μικρό κέντημα, ένα κομμάτι δαντέλας με τόσους όρμους να διαμορφώνουν το σχήμα της.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Λέρος αποτελούσε το καταφύγιο της θεάς Άρτεμης, όταν εκείνη ήθελε να ξεφύγει από τους θεούς. Και σήμερα, η όμορφη και «αθόρυβη» αυτή γωνιά των Δωδεκανήσων, αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο όσων επιθυμούν να φύγουν μακριά από όλους και να απολαύσουν τις πιο ξέγνοιαστες και χαλαρές διακοπές.

Έχοντας αφήσει πίσω το παρελθόν και την άδικη σύνδεσή της με το ψυχιατρείο, γνωστή και ως «Αποικία Ψυχοπαθών», η Λέρος όλο και ανεβαίνει στις προτιμήσεις εκείνων που την επιλέγουν για τις διακοπές τους. Το μεγαλύτερο χωριό του νησιού είναι η Αγία Μαρίνα, ένας γραφικός, παραδοσιακός, νησιώτικος οικισμός με θέα στην είσοδο φυσικού λιμανιού. Εδώ, θα βρίσκεται και ο παλμός της διασκέδασης.

Το Λακκί είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αποτελεί το κύριο λιμάνι και το εμπορικό κέντρο του νησιού. Οι περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται στον Πλάτανο, με το βουνό Απιτίκι και το Κάστρο της Παναγιάς, από τον 11ο αιώνα, να δεσπόζουν και «σήμα κατατεθέν» τους ανεμόμυλους. Μην παραλείψετε μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο, το εκκλησάκι που μοιάζει με καρτ ποστάλ, καθώς στέκει μόνο πάνω σε μικρό νησί που συνδέεται με μια στενή λωρίδα με τη στεριά.

Η Λέρος αποτελεί δημοφιλή προορισμό και για καταδύσεις, αφού ο βυθός της αποτελεί ένα μοναδικό μουσείο και δεν είναι υπερβολή αυτό. Το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς ως κύρια ναυτική βάση. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια των Γερμανών να καταλάβουν το νησί, διήρκεσε 52 ημέρες, και στη διάρκεια αυτών, βυθίστηκαν πολλά πλοία και αεροπλάνα. Η Λέρος έχει μάλιστα και καταδυτικό κέντρο. Όσο για τις παραλίες της, υπάρχουν αρκετές επιλογές και για όλα τα γούστα. Αμμώδεις, με βότσαλο, μικρές, μεγάλες, πολυσύχναστες ή απομονωμένες, οι παραλίες στη Λέρο θα καλύψουν και τον πιο… απαιτητικό. Ανάμεσά τους είναι η διάσημη Αγία Κιουρά, τα Δυο Λισκάρια, τα Άλιντα, το Παντέλι και ο Μπλεφούτης.

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