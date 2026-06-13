Η Λιθουανία προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πρωτεύουσάς της για μία πιθανή στρατιωτική εισβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της, αλλά αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από ένα μπαλόνι καιρού.

Η περιοχή της Βαλτικής παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, μετά από μία σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τις οποίες ουκρανικά drones μακρών αποστάσεων, αφού αστόχησαν στη Ρωσία, εισήλθαν και περιπλανήθηκαν στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών.

Το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι νατοϊκά αεροσκάφη επιφυλακής κλήθηκαν σήμερα να αναχαιτίσουν το ύποπτο drone, ενώ το αναγνώρισαν οπτικά ως ένα μπαλόνι καιρού, σύμφωνα με το Reuters και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.