Στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Παραγουάη ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι εφάρμοσε κατά γράμμα τους νέους κανονισμούς της FIFA που ισχύουν από το φετινό Μουντιάλ.

Ο Ολλανδός διαιτητής πήρε πίσω και κίτρινη κάρτα που έδωσε σε ποδοσφαιριστή, ενώ μέτραγε και τα δευτερόλεπτα σε κάθε πλάγιο άουτ.

Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό ο Αλμιρόν δέχθηκε ένα μαρκάρισμα και ο Μάκελι έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Ριμ.

Ωστόσο το VAR κάλεσε τον Ολλανδό και αυτός άλλαξε την κάρτα, δείχνοντας την κάρτα στον Αλμιρόν που έκανε θέατρο και ακυρώνοντας αυτή στον Ριμ.