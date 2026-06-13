Απίστευτα πράγματα στην Αμερική λίγο πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2026. Σύμφωνα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας τα οχήματα που μετέφεραν τον εξοπλισμό προς το προπονητικό κέντρο της ομάδας παραβιάστηκε και ανάμεσα στα αντικείμενα που εκφράζονται φόβοι πως έχουν κλαπεί ήταν μπάλες, ποδοσφαιρικά παπούτσια και άλλο αγωνιστικό υλικό.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αγγλική ομοσπονδία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις που σχετίζονται με το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κάνσας ανέφερε σχετικά: «Ερευνούμε πιθανή κλοπή εξοπλισμού από όχημα ομάδας που έφτασε στο Κάνσας Σίτι με αντικείμενα να λείπουν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Τόμας Τούχελ και οι διεθνείς της Αγγλίας αναμένονται στο Κάνσας Σίτι σήμερα το απόγευμα, ενώ η πρώτη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή.