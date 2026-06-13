Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση των Ελβετών να προχωρήσουν σε δημοψήφισμα για να αποφανθούν αν η χώρα θα πρέπει να βάλει ανώτατο όριο στον πληθυσμό της. Σε άρθρο του, ο Economist χαρακτηρίζει ανόητη την ιδέα να μπει ανώτατο όριο 10 εκατομμυρίων στον πληθυσμό της χώρας.

Στο άρθρο του, ο Economist γράφει: Είναι περίεργο το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να επιτύχει ένας νόμος. Το 1930 η Σοβιετική Ένωση κατάργησε νομικά την ανεργία. Όλοι γνωρίζουν πόσο καλά, υπό τον Στάλιν, άνθισε τότε η χώρα. Ένας άλλος Ευρωπαίος δικτάτορας, ο Νικολάε Τσαουσέσκου, διέταξε ότι κάθε Ρουμάνα πρέπει να γεννήσει πέντε παιδιά. Αυτό λειτούργησε εξίσου καλά. Οι νομοθέτες στην αμερικανική πολιτεία της Ιντιάνα προσπάθησαν κάποτε να επιβάλουν τον δικό τους ορισμό του αριθμού π, χωρίς να μπουν στον κόπο να ζητήσουν τη συμβουλή κανενός μαθηματικού. Από την εποχή του βασιλιά Κνούτου, τα απλά στη φαινομενική τους μορφή διατάγματα έχουν συχνά απογοητεύσει.

Οι πολίτες της Ελβετίας (πληθυσμός: λίγο πάνω από 9 εκατομμύρια) θα πρέπει να έχουν αυτά τα παραδείγματα κατά νου στις 14 Ιουνίου. Πρόκειται να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο προωθεί το κυρίαρχο, λαϊκιστικό-δεξιό κόμμα SVP της χώρας, σχετικά με το αν θα πρέπει να είναι παράνομο για την Ελβετία να έχει πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Καμία άλλη χώρα δεν έχει υιοθετήσει ποτέ ένα τέτοιο ανώτατο όριο. Αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, πολλοί ψηφοφόροι είναι δελεασμένοι: το αποτέλεσμα είναι πολύ αμφίρροπο. Υπάρχει μόνο ένα μειονέκτημα: είναι μια φρικτή ιδέα.

Η Ελβετία, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, γερνάει. Ο δείκτης γονιμότητας, που ανέρχεται σε 1,3 παιδιά ανά γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, είναι εξαιρετικά χαμηλός. Χωρίς τη μετανάστευση, ο πληθυσμός θα μειωνόταν φυσικά με ταχείς ρυθμούς. Επομένως, αυτό το δημοψήφισμα αφορά ουσιαστικά την πολιτική μετανάστευσης. Περίπου το 30% του πληθυσμού είναι γεννημένο στο εξωτερικό, ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό των περισσότερων χωρών. Πολλοί Ελβετοί δυσανασχετούν με την παρουσία τόσων πολλών αλλοδαπών (κυρίως Γερμανών και Ιταλών). Διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές των ακινήτων, τη ζημιά στο περιβάλλον των Άλπεων, τις αλλαγές στην ελβετική κουλτούρα, την εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας και τις μεγάλες ουρές στα κολυμβητήρια, όλα πράγματα για τα οποία το SVP κατηγορεί τη μετανάστευση.

Ο νέος νόμος, αν ψηφιστεί, θα υποχρεώσει την ελβετική κυβέρνηση να αρχίσει να επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση μόλις ο πληθυσμός πλησιάσει τα 10 εκατομμύρια. Στην κοινή αντίληψη, αυτό θα σήμαινε την επιβολή ορίων στους αιτούντες άσυλο. Στην πραγματικότητα, η Ελβετία δεν δέχεται πολλούς. Ένα αυστηρό ανώτατο όριο θα σήμαινε στην πραγματικότητα τον περιορισμό της ροής ξένων ταλέντων που αναζωογονεί την ελβετική οικονομία. Από τα νοσοκομεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες έως τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, η ικανότητα της χώρας να προσελκύει έξυπνους ανθρώπους την καθιστά πιο παραγωγική και καινοτόμο. Βρίσκεται σταθερά κοντά στην κορυφή των κατατάξεων που αξιολογούν τις χώρες ως πόλους έλξης ταλέντων.

Ένα ανώτατο όριο πληθυσμού θα διαταράξει επίσης τις σχέσεις της Ελβετίας με την Ευρώπη. Η χώρα είναι μέλος του χώρου Σένγκεν, μιας ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας στην οποία ζουν 450 εκατομμύρια άνθρωποι. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι διμερείς συμφωνίες της με την ΕΕ περιλαμβάνουν την αποδοχή του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να διαμένουν στη χώρα, ακριβώς όπως οι Ελβετοί πολίτες μπορούν να μετακινούνται οπουδήποτε στην ΕΕ. Αν η Ελβετία αθετήσει αυτή τη συμφωνία, αυτό θα σημαίνει επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεών της με ολόκληρη την πλούσια ήπειρο στην οποία βρίσκεται. Θα στερούσε επίσης από τους Ελβετούς πολίτες την ελευθερία που απολαμβάνουν σήμερα να μετακινούνται και να ζουν σε οποιαδήποτε από τις 28 άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήταν κάτι παρόμοιο με το Brexit.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, το όριο των 10 εκατομμυρίων θα επιτευχθεί το 2041, σύμφωνα με το Demografik, ένα think-tank στη Βασιλεία. Το να εμποδιστεί η μετανάστευση για να αποφευχθεί αυτό θα απαιτούσε τον αποκλεισμό πολλών εξειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς αυτοί είναι οι ξένοι εργαζόμενοι που προσλαμβάνει σήμερα η Ελβετία. Συνδυάστε αυτό με τις ευρύτερες επιπτώσεις της αποχώρησης από την ΕΕ (μια «ρήτρα γκιλοτίνας» στη συμφωνία της χώρας με την Ένωση καθιστά αναπόφευκτη την ευρεία διακοπή των δεσμών) και η καλύτερη εκτίμηση είναι ότι οι Ελβετοί θα προκαλέσουν στον εαυτό τους οικονομική ζημία 500 δισ. ελβετικών φράγκων (628 δισ. δολάρια) σε διάστημα 20 ετών. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο για να προκαλέσει πόνο σε μια οικονομία μόλις 1,15 τρισ. δολαρίων.

Το SVP κατάφερε να προσελκύσει ακόμη και τους κεντρώους Ελβετούς ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας το δημοψήφισμα εν μέρει ως περιβαλλοντικό μέτρο. Οι μετανάστες καταλαμβάνουν χώρο, εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα και, κατά καιρούς, ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ωστόσο, η μεγάλη απειλή για τα ορεινά λιβάδια και τους παγετώνες της Ελβετίας προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, ένα πρόβλημα που οι περιορισμοί στον τοπικό πληθυσμό δεν θα συμβάλουν καθόλου στην επίλυσή του.

Είναι λογικό οι Ελβετοί ψηφοφόροι να επιθυμούν να ελέγχουν τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία τους. Υπάρχουν όμως λιγότερο χονδροειδείς τρόποι για να το επιτύχουν αυτό. Η Ελβετία θα μπορούσε, χωρίς να παραβιάσει τις συμφωνίες με την ΕΕ, να ρυθμίσει την εισροή μεταναστών και να ευνοήσει τους πιο εξειδικευμένους, απαιτώντας υψηλότερο ελάχιστο μισθό ως προϋπόθεση για την είσοδο. Η χαλάρωση των περιορισμών στην οικοδόμηση κατοικιών θα μείωνε τις υψηλές τιμές των ακινήτων· η απαγόρευση της εισόδου ξένων κατασκευαστών δεν θα το έκανε. Η Ελβετία είναι πλούσια εν μέρει επειδή αποτελεί κόμβο για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Θα δυσκολευτεί να παραμείνει έτσι αν κλείσει τις πόρτες της στους ξένους εγκεφάλους. Οι ψηφοφόροι πρέπει να ψηφίσουν «όχι», καταλήγει ο Economist.