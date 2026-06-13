Ζητήματα που αφορούν την ελληνική ναυτιλία, την ακτοπλοΐα, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, ο υπουργός στάθηκε στη βαρύτητα που έχει ο ναυτιλιακός κλάδος για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο εισοδήματος όσο και σε επίπεδο απασχόλησης.

«Ήταν όραμά μας και βάλαμε πολλή προσπάθεια, στρατηγική, διαπραγματεύσεις, κόπο, να μπορέσουμε αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η ελληνική ναυτιλία, που είναι η πρώτη στον κόσμο, που φέρνει το 8-9% του ΑΕΠ ως έσοδα και 200.000 θέσεις πολύ καλά πληρωμένες, να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε στην όποια διαπραγμάτευση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι γύρω από τη ναυτιλία αναπτύσσεται ένα ευρύ οικονομικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τα ναυπηγεία, τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών, τις μαρίνες, αλλά και την ακτοπλοΐα, η οποία συνδέει τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα και εξυπηρετεί εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο.

«Θεωρώ ότι το κομμάτι της ναυτιλίας, μαζί με τα ναυπηγεία, μαζί με το high-end yachting, τις μαρίνες και τον πολύ καλό τουρισμό, μαζί με την ανάπτυξη και την οικονομία που φέρνει η ακτοπλοΐα και τους εκατομμύρια τουρίστες που μεταφέρει στα νησιά μας, και τα επαγγέλματα τα οποία χτίζονται γύρω από αυτό, μπορούν να δώσουν σε μια περιοχή τεράστια άνθιση και ανάπτυξη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στο διεθνές περιβάλλον, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανακατατάξεις επηρεάζουν τις διεθνείς μεταφορές και τις αγορές.

«Η Ελλάδα κατέχει το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας με ελληνόκτητα πλοία. Και το εμπόριο στον πλανήτη γίνεται στο 80 με 90% μέσα από τη θάλασσα. Άρα, το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια και πώς θα φτάσει αυτή στο νοικοκυριό, το αν τα προϊόντα θα είναι ακριβά ή φθηνά και αν θα έχουμε πληθωρισμό και αν θα έχουμε επάρκεια και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζούμε στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τη ναυτιλία».

Ο κ. Κικίλιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ασφαλείας στις θαλάσσιες μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το υπουργείο.

«Η ασφάλεια για μας στην ακτοπλοΐα είναι πάνω απ’ όλα».

Όπως σημείωσε, η επιβατική κίνηση προς τα ελληνικά νησιά παραμένει εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση και εντατικούς ελέγχους.

«Μόνο από τον Πειραιά διακινούνται πάνω από 10 εκατ. εισιτήρια για τα νησιά μας σε κάθε τουριστική σεζόν. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Εμείς ως υπουργείο και Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, έχουμε κάνει 80% παραπάνω ελέγχους έκτακτους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας και ειδικά στα τουριστικά από ό,τι πέρσι και πρόπερσι».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εικόνα ασφάλειας της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία, τον τουρισμό και τις επενδύσεις.

«Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή αστάθειας και ανασφάλειας, να ξέρουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Ότι η Ελλάδα έχει μια σοβαρή κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα προσέχει πολύ επαγγελματικά τις κινήσεις τις οποίες κάνει για να προστατεύσει την οικονομία της και την ανάπτυξή της».

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της νησιωτικότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας.

«Εμείς θέλουμε τα νησιά μας και το εμπόριό μας να είναι πρώτο, μπροστά-μπροστά, σε σχέση με την οποιαδήποτε άλλη χώρα, και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα το ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους τους φιλόξενους, αυτή την όμορφη χώρα, πάμε τώρα να κάνουμε και τις επενδύσεις που πρέπει, να τις κάνουμε και στις λιμενικές υποδομές, να τις κάνουμε και στον τουρισμό».

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Αναφερόμενος στο κόστος των θαλάσσιων μετακινήσεων, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι.

«Δεν έχουμε αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά μέχρι σήμερα».

Ειδική αναφορά έκανε και στα ενδονησιωτικά δρομολόγια, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια αγορά που απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες των νησιών.

«Το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από κει προσδοκούμε να έχουμε υπερπολλαπλάσια έσοδα».

Οι μεταναστευτικές ροές και η δράση του Λιμενικού

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα, με τον υπουργό να σχολιάζει πρόσφατη υπόθεση διακίνησης μεταναστών και να εξαίρει τον ρόλο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, που επιτήδειοι εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση φέρεται να είναι ένας Έλληνας και ένας Κύπριος. με υψηλών κυβικών σκάφη πολυτελείας, που κάναν αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αισχρό δουλεμπόριο. Είναι ό,τι πιο αισχρό, ό,τι πιο ανήθικο μπορεί να κάνει κανείς».

Για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, ανέφερε:

«Έγινε μια πολύωρη καταδίωξη. Συμμετείχαν επτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο. Στέφθηκε με επιτυχία η επιχείρηση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε, οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δίνουν αυτές τις μάχες κάθε μέρα στο Αιγαίο, μέρα και νύχτα. Πολλές φορές, δεν μαθαίνουμε τι κάνουν, αμείβονται με 1.000 ευρώ, και είναι εκεί και φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, αστυνομεύουν τα νησιά μας, στηρίζουν την οικονομία μας, βοηθούν, έχουν γίνει τόσες δεκάδες χιλιάδες διασώσεις στο Αιγαίο και κάτω από την Κρήτη. Και τους οφείλουμε ένα μπράβο, και τη στήριξη της Πολιτείας, και ξέρω ότι έχουν τη στήριξη της κοινωνίας, των δημάρχων και των νησιωτών».

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές, σημείωσε ότι η εικόνα διαφέρει ανά περιοχή προέλευσης.

«Οι ροές έχουν πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με πέρσι από την Τουρκία. Συνολικά σε σχέση με πέρσι έχουμε 23% μείωση στις ροές. Έχουμε μείωση από την Τουρκία 62% σε σχέση με πέρσι και έχουμε αύξηση από τη Λιβύη 68% σε σχέση με πέρσι».

Όπως είπε, έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

«Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες φέτος να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμφωνήσαμε με τη Frontex, τα αεροπλάνα και τα drones της Frontex δεν πετάνε πλέον πάνω από την Κρήτη και στο πέλαγος, πετάνε στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ενισχύθηκε η συνεργασία με τη Λιβύη μέσω της παρουσίας στελέχους του Λιμενικού στην Τρίπολη και της παράδοσης ειδικά διαμορφωμένων σκαφών.

«Στείλαμε μόνιμο εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος στην Τρίπολη. Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους Λίβυους αξιωματούχους τρία σκάφη του Λιμενικού ειδικά χρωματισμένα, μετά από δικά τους αιτήματα και με προσπάθεια και του υπουργείου Εξωτερικών και δική μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».

Η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά

Ο υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι στην παράταξη υπάρχει διαχρονικά σεβασμός προς όσους έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο.

«Έχουμε μια κουλτούρα και μια παιδεία στην παράταξή μας και έχουμε μια σειρά αρχών, που λέει ότι υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση σε αυτούς οι οποίοι έχουν ηγηθεί και έχουν προσφέρει στην παράταξη και στη χώρα. Και ο Αντώνης Σαμαράς το έκανε αυτό και σε πολύ δύσκολες στιγμές».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη δική του συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

«Προσωπικά ήμουν υπουργός του, στην τρίτη κυβέρνησή του, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μέσα στα μνημόνια και μέσα στην κρίση. Και ξέρω τη μάχη την οποία έδωσε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον κο Βενιζέλο, και όλους εμάς, και όλη την κοινωνία για να μείνει η χώρα όρθια».

Τι είπε για τα νέα κόμματα

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Βασίλης Κικίλιας τοποθετήθηκε σχετικά με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και τον πιθανό αντίκτυπό τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Στη στρατηγική και στη φαρέτρα της πορείας της παράταξής μας προς τις εκλογές, το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από εμάς. Από τη σχέση μας με την κοινωνία, από τη διάθεσή μας να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, από το όραμά μας και το πώς δείχνουμε ότι στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά, από τα θέματα της ασφάλειας και τα θέματα της οικονομίας και τα θέματα της ανάπτυξης και τα θέματα της ακρίβειας, και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε».

«Κανένα κόμμα, καμία ίδρυση νέου κόμματος, όσα κι αν είναι αυτά, δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε πολιτικά τη σχέση μας και ο αξιακός κώδικας τον οποίο θα επιδείξουμε και η διάθεση να στηρίξουμε και να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα κρίνει το ποσοστό το οποίο θα πάρουμε στην πρώτη κάλπη, γιατί αυτή είναι η στρατηγική μας, όταν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές».