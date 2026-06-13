Για δεκαετίες, η ορμονική θεραπεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Χιλιάδες γυναίκες που διαγιγνώσκονται με ορμονοεξαρτώμενους όγκους καλούνται να ακολουθήσουν επί χρόνια αγωγές που μειώνουν δραστικά τα επίπεδα οιστρογόνων, προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση της νόσου. Ωστόσο, πίσω από τη θεραπευτική επιτυχία κρύβεται μια λιγότερο ορατή πραγματικότητα: οι σοβαρές παρενέργειες που επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη γνωστική λειτουργία, τον ύπνο και τη συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών.

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο περιοδικό JNeurosci έρχεται να αναδείξει μια προσέγγιση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για ένα καινοτόμο μόριο, το 10β,17β-διυδροξυοιστρα-1,4-διεν-3-όνη (DHED), το οποίο έχει τη μοναδική ιδιότητα να παρέχει οιστρογόνα αποκλειστικά στον εγκέφαλο, χωρίς να επηρεάζει τους υπόλοιπους ιστούς του σώματος.

Ο καρκίνος του μαστού και ο καθοριστικός ρόλος των οιστρογόνων

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καταγράφονται κάθε χρόνο, ενώ η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά όγκους που είναι θετικοί στους ορμονικούς υποδοχείς. Αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τα οιστρογόνα ως «καύσιμο» για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Για τον λόγο αυτό, η καταστολή της παραγωγής οιστρογόνων αποτελεί βασικό θεραπευτικό στόχο μετά το χειρουργείο, τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία.

Σήμερα, οι αναστολείς αρωματάσης, όπως η λετροζόλη, η αναστροζόλη και η εξεμεστάνη, συγκαταλέγονται στις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού. Μελέτες της American Society of Clinical Oncology και της European Society for Medical Oncology έχουν δείξει ότι οι θεραπείες αυτές μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής και βελτιώνουν τη μακροχρόνια επιβίωση.

Το βαρύ τίμημα της ορμονικής στέρησης

Παρά τη θεραπευτική τους αξία, οι αναστολείς αρωματάσης συνοδεύονται από ένα σημαντικό πρόβλημα: στερούν από τον οργανισμό μια ορμόνη που δεν επηρεάζει μόνο τον μαστό, αλλά και τον εγκέφαλο, τα οστά, το καρδιαγγειακό σύστημα και τον μεταβολισμό.

Πολλές γυναίκες που λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες αναφέρουν προβλήματα μνήμης, δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη πνευματική απόδοση, διαταραχές ύπνου, εξάψεις, αλλαγές στη διάθεση, κόπωση και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα ώστε οδηγούν σε πρόωρη διακοπή της θεραπείας.

Η διακοπή αυτή δεν είναι αμελητέα. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών δεν ολοκληρώνει τη συνιστώμενη πενταετή ή δεκαετή θεραπεία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.

Το πρόβλημα έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια: πώς μπορεί να προστατευθεί ο εγκέφαλος από τις επιπτώσεις της έλλειψης οιστρογόνων χωρίς να χαθεί το αντικαρκινικό όφελος της θεραπείας;

Η DHED: Ένα «έξυπνο» μόριο που δρα μόνο εκεί όπου χρειάζεται

Η απάντηση ίσως βρίσκεται στη DHED, ένα μόριο που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «προφάρμακο» του οιστρογόνου.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ορμονικές θεραπείες, η DHED δεν απελευθερώνει οιστρογόνα σε ολόκληρο το σώμα. Μετατρέπεται σε ενεργό οιστρογόνο μόνο όταν φτάσει στον εγκέφαλο, χάρη σε εξειδικευμένα ένζυμα που υπάρχουν εκεί.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο: η αποκατάσταση των ευεργετικών δράσεων των οιστρογόνων στον εγκέφαλο χωρίς να αυξάνονται τα επίπεδά τους στο αίμα ή στους ιστούς του μαστού.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οποιαδήποτε συστηματική αύξηση των οιστρογόνων θα μπορούσε θεωρητικά να επανενεργοποιήσει καρκινικά κύτταρα που εξαρτώνται από αυτές τις ορμόνες.

Γιατί οι ερευνητές επέλεξαν τους μάρμοζετ

Η νέα μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια ή αρουραίους, αλλά σε ηλικιωμένους μάρμοζετ, μικρά πρωτεύοντα θηλαστικά που παρουσιάζουν σημαντικές βιολογικές και νευρολογικές ομοιότητες με τον άνθρωπο.

Η επιλογή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα από πρωτεύοντα είδη έχουν μεγαλύτερη μεταφραστική αξία για τη μελλοντική εφαρμογή σε ανθρώπους.

Η ομάδα της καθηγήτριας Agnès Lacreuse χορήγησε αρχικά λετροζόλη στα ζώα, προσομοιώνοντας τις συνθήκες που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της αντικαρκινικής θεραπείας. Στη συνέχεια ακολούθησε θεραπεία με DHED, ώστε να αξιολογηθεί εάν το μόριο μπορεί να αντισταθμίσει τις νευρολογικές επιπτώσεις της έλλειψης οιστρογόνων.

Τα αποτελέσματα που εντυπωσίασαν τους επιστήμονες

Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η DHED αύξησε επιλεκτικά τα επίπεδα οιστρογόνων στον εγκέφαλο, χωρίς να επηρεάζει τους περιφερικούς ιστούς. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη μνήμη και στις γνωστικές λειτουργίες των ζώων.

Η θεραπεία συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του ύπνου, ενός από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση αλλά και όσες λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης.

Ακόμη πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η DHED φάνηκε να αναστρέφει συγκεκριμένες νευρωνικές αλλοιώσεις που είχαν προκληθεί από τη λετροζόλη, υποδηλώνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει απλώς τα συμπτώματα αλλά πιθανώς δρα σε βαθύτερους βιολογικούς μηχανισμούς.

Το αίνιγμα της θερμοκρασίας του σώματος

Παρότι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, οι επιστήμονες παρατήρησαν και ένα εύρημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Η DHED επηρέασε διαφορετικά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σώματος στα αρσενικά και στα θηλυκά ζώα. Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εξάψεις αποτελούν ένα από τα συχνότερα και πιο ενοχλητικά συμπτώματα που σχετίζονται τόσο με την εμμηνόπαυση όσο και με τις αντικαρκινικές ορμονικές θεραπείες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται νέες μελέτες για να διευκρινιστεί εάν διαφορετικές δόσεις ή διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα μπορούν να βελτιώσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μια ανακάλυψη που ξεπερνά τον καρκίνο του μαστού

Οι πιθανές εφαρμογές της DHED ίσως δεν περιορίζονται στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Όπως υπογραμμίζει η Agnès Lacreuse, η νέα θεραπευτική στρατηγική θα μπορούσε να αποδειχθεί ωφέλιμη και για εκατομμύρια γυναίκες που βιώνουν τις νευρολογικές και γνωστικές επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στον ρόλο των οιστρογόνων στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας. Έρευνες έχουν συνδέσει τη μείωση των οιστρογόνων με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, διαταραχών ύπνου, κατάθλιψης και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Η δυνατότητα στοχευμένης χορήγησης οιστρογόνων αποκλειστικά στον εγκέφαλο θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους όχι μόνο στην ογκολογία αλλά και στη νευρολογία και τη γηριατρική.

Το επόμενο βήμα προς τις κλινικές δοκιμές

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η DHED βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό στάδιο. Πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς, θα πρέπει να ακολουθήσουν εκτεταμένες μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε ανθρώπους.

Ωστόσο, η έρευνα αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα βήματα των τελευταίων ετών στην προσπάθεια εξισορρόπησης της αντικαρκινικής αποτελεσματικότητας με την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερες γυναίκες επιβιώνουν από τον καρκίνο του μαστού χάρη στις σύγχρονες θεραπείες, η προσοχή της επιστήμης στρέφεται πλέον όχι μόνο στην παράταση της ζωής, αλλά και στη διασφάλιση ότι αυτή η ζωή θα παραμένει ποιοτική, λειτουργική και απαλλαγμένη από τις επιβαρυντικές συνέπειες της θεραπείας.

Η DHED ίσως αποτελέσει το κλειδί για να επιτευχθεί ακριβώς αυτό.