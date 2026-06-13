Στον Παναθηναϊκό μετά τις μαζικές αποχωρήσεις παικτών αλλάζουν και το οργανόγραμμα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Στέφανου Κοτσόλη θα αναβαθμιστεί και από αθλητικός διευθυντής θα αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Έτσι ο Κοτσόλης θα έχει άμεση εμπλοκή στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και θα είναι σε απευθείας επαφή με τον Νίστρουπ για την διαμόρφωση του ρόστερ.

Από την άλλη, ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», ο Μικέλ Άνχελ Κορόνα, θα αναλάβει την θέση του τεχνικού συμβούλου (technical advisor).

Στον Παναθηναϊκό επικρατεί μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή τη νέα σεζόν.