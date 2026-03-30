Το ποσό των 1.050 ευρώ αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς είναι ο μέσος πρόσθετος φόρος που καλούνται να πληρώσουν όσοι λαμβάνουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι, παρά το γεγονός πως η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται, όσοι τελικά πληρώνουν, καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 450.000 φορολογικές δηλώσεις, προσφέροντας μια πρώτη αξιόπιστη εικόνα για την εξέλιξη της διαδικασίας. Από αυτές, περισσότεροι από 109.000 φορολογούμενοι έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό, κάτι που σημαίνει ότι περίπου ένας στους τέσσερις καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο. Το συνολικό ποσό που έχει ήδη βεβαιωθεί ξεπερνά τα 114 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό οικονομικό βάρος που συγκεντρώνεται σε ένα μέρος των πολιτών.

Tο μέσο ποσό επιστροφής φόρου ανέρχεται περίπου στα 290 ευρώ

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των φετινών δηλώσεων είναι η έντονη απόκλιση μεταξύ των ποσών που πληρώνονται και εκείνων που επιστρέφονται. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι φορολογούμενοι που καλούνται να καταβάλουν κατά μέσο όρο 1.050 ευρώ, ενώ από την άλλη, όσοι δικαιούνται επιστροφή λαμβάνουν αισθητά μικρότερα ποσά.

Συγκεκριμένα, το μέσο ποσό επιστροφής φόρου ανέρχεται περίπου στα 290 ευρώ. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή, καθώς ξεπερνά τα 750 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει με σαφήνεια τη δυσαναλογία ανάμεσα στις χρεώσεις και τις επιστροφές. Με άλλα λόγια, όσοι πληρώνουν, πληρώνουν πολλαπλάσια από αυτά που λαμβάνουν όσοι έχουν επιστροφή.

Ήδη, περίπου 40.000 φορολογούμενοι έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους. Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής αγγίζει τα 8,7 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 219 ευρώ για όσους έχουν ήδη πληρωθεί. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται σχετικά γρήγορα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν οφειλές για συμψηφισμό ή εκκρεμότητες στα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, η μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση. Περίπου το 75% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τώρα είναι είτε μηδενικές είτε πιστωτικές. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στους τέσσερις δεν καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, κάτι που δίνει μια πιο ήπια συνολική εικόνα για τη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, η πραγματική πίεση εντοπίζεται στο υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο καλείται να καλύψει σημαντικά ποσά μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να φτάνει έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και το 4%. Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, ενισχύοντας την έγκαιρη συμμετοχή των φορολογουμένων στη διαδικασία. Πρόκειται για ένα κίνητρο που, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών, μπορεί να οδηγήσει αρκετούς στην επιλογή της άμεσης πληρωμής.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι τώρα είναι σαφής και διττή. Από τη μία πλευρά, η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται ή λαμβάνει μικρές επιστροφές. Από την άλλη, ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών καλείται να πληρώσει κατά μέσο όρο πάνω από 1.000 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί έντονη οικονομική πίεση.

Καθώς η διαδικασία υποβολής συνεχίζεται και εκατομμύρια δηλώσεις αναμένεται να κατατεθούν το επόμενο διάστημα, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν. Ωστόσο, το βασικό μήνυμα παραμένει: η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από περιορισμένες επιστροφές και υψηλές επιβαρύνσεις για όσους προκύπτει χρεωστικό αποτέλεσμα.