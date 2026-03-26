Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει μικρότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό το 2026 λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, του οποίου η παρατεταμένη διάρκεια μπορεί να εντείνει τον οικονομικό αντίκτυπο.

Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω κατά 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας στο 0,8% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη, με λιγότερο αισιόδοξες προοπτικές για τις βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία (-0,2 της μονάδας στο 0,8% για την καθεμία).

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,7 της μονάδας στο 2,6%, ενώ η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,9% φέτος.