Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από τον πόλεμο που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο από το ενεργειακό σοκ συγκρατούσαν τα κέρδη των μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 578,45 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας, αφού ο δείκτης είχε υποχωρήσει χθες στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο 2025.

Οι μετοχές ενέργειας επέκτειναν τα κέρδη τους, αποτυπώνοντας την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.066,32 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,62%), της Jumbo (+0,36%) και της Lamda Development (+0,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), της Eurobank (-2,48%) και της Metlen (-2,39%).

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 55 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Χαϊδεμένος (+6,38%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-7,22%) και Άβαξ (-2,89%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,1596 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,8120 γεν, στο 0,8649 με τη στερλίνα και στο 0,9126 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,5080 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,25% και διαμορφώνεται στα 1,3404 δολάρια.