Με στόχο την ενιαία διοικητική λειτουργία και την καλύτερη αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των εταιρειών της στον κλάδο της τεχνολογίας, η IDEAL Holdings ανακοινώνει την ολοκλήρωση του οργανωτικού μετασχηματισμού των επενδύσεών της στην Πληροφορική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Όμιλος Πληροφορικής συγκροτείται από τις Byte, Adacom, IDEAL SW Solutions και Bluestream Solutions.

Δομή και συμμετοχές του ομίλου πληροφορικής

Πιο αναλυτικά, στο νέο σχήμα, η Byte Computer ΑΒΕΕ είναι μέτοχος του 100% της Adacom ΑΕ, του 100% της IDEAL SW Solutions AE και του 75% της Bluestream Solutions ΑΕ. Η IDEAL Holdings κατέχει έμμεσα το 75% της Byte.

Αλλαγές στη διοίκηση

Σε επίπεδο διοίκησης, ο κ. Σπύρος Βυζάντιος παραμένει Πρόεδρος ΔΣ της Byte. Ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, πέρα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Adacom, αναλαμβάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Byte. Ο κ. Σάββας Ασημιάδης αναλαμβάνει επιπρόσθετα τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή της Byte. Διευθύνων Σύμβουλος της Bluestream αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Βασδέκης, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL SW Solutions αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Πρετεντέρης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε: «Το 2026 οριοθετεί την αρχή του επόμενου κύκλου για τον Όμιλο Πληροφορικής της IDEAL Holdings. Ξεκινήσαμε τον Μάιο 2021 με την επένδυση στην Adacom, το 2022 με την επένδυση και απορρόφηση της Netbull και με την επένδυση στην Byte και καταλήξαμε το 2024 με την επένδυση στην Bluestream.

Σε 4 χρόνια από την αρχική επένδυση σε μία εταιρία των 70 ατόμων με Έσοδα λιγότερα από €10 εκατ., δημιουργήσαμε έναν Όμιλο με πάνω από 500 εργαζομένους, εκτιμώμενα Έσοδα € 110 εκατ., EBITDA € 15 εκατ., ΚΠΦ €11 εκατ., και Ταμείο 20 εκατ. ευρώ Στα πλαίσια της στρατηγικής της εξέλιξης των εταιριών και της καλύτερης εκμετάλλευσης των συνεργειών, προχωρούμε στην νέα οργάνωση. Είμαστε σίγουροι ότι η νέα δομή θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτύπωση της αξίας του Ομίλου Πληροφορικής και επακόλουθα στην σωστή αποτίμηση της τιμής της μετοχής μας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην νέα Διοίκηση της BYTE».