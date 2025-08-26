Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί, για ακόμη μία χρονιά, κορυφαία ευκαιρία διαλόγου και διαμόρφωσης πολιτικής για την επόμενη ημέρα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επίγνωση της ανάγκης για μια συνολική στρατηγική στήριξης του ελληνικού εμπορίου, καταθέτει δημόσια 12 SOS προτάσεις – μια ατζέντα που δεν μπορεί να περιμένει. Το εμπόριο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με κρίσιμες προκλήσεις και ζητά ουσιαστικές λύσεις:
- Φορολογική δικαιοσύνη με σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο: αποκλιμάκωση συντελεστών, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, φορολογική επιβράβευση συνέπειας, επαναφορά αφορολόγητου για μη μισθωτούς, κατάργηση του μνημονιακού τέλους επιτηδεύματος.
- Μείωση μη μισθολογικού κόστους για να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
- Ρευστότητα και χρηματοδότηση: ενεργή πολιτική ενίσχυσης εγγυήσεων, μικροχρηματοδοτήσεις, αναμόρφωση πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενίσχυση Αναπτυξιακής Τράπεζας.
- Δίκαιο τραπεζικό περιβάλλον: περιορισμός προμηθειών, επιτοκίων και αυθαίρετων χρεώσεων – ανώτατα όρια (fee caps) στο κόστος POS.
- Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός αποκλειστικά για λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία, προμηθευτές, ενοίκια, ενέργεια), ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
- Αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς εξαιρέσεις: ισότιμη πρόσβαση των εμπορικών επιχειρήσεων σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης.
- Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης: προγράμματα για εξοπλισμό και λογισμικό, συγχώνευση πλατφορμών, μείωση κόστους συμμόρφωσης, εξορθολογισμός προστίμων.
- Καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού: ίσοι φορολογικοί και τελωνειακοί κανόνες με επιχειρήσεις τρίτων χωρών, αυστηροί έλεγχοι σε απομιμήσεις και παρεμπόριο.
- Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο χρέος: ουσιαστικές ρυθμίσεις, ρεαλιστικές δόσεις και πάγωμα κατασχέσεων για βιώσιμες επιχειρήσεις. Θέσπιση μιας ενιαίας ρύθμισης για όλες τις οφειλές στο Δημόσιο σε 72 έως 120 δόσεις με σταθερό επιτόκιο 3%.
- Οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης του εμπορίου: ενίσχυση εξωστρέφειας (ηλεκτρονικής και φυσικής), διασύνδεση με τουρισμό, αγροτική παραγωγή και ναυτιλία.
- Εθνική στρατηγική για το εμπόριο ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, γιατί το εμπόριο δεν είναι απλά οικονομικός δείκτης, αλλά κοινωνικός ιστός.
- Θεσμική συμμετοχή στον διάλογο: μόνιμη παρουσία εκπροσώπων εμπορίου στον σχεδιασμό μισθολογικών, φορολογικών, αναπτυξιακών και τεχνολογικών πολιτικών.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά χάρη, ζητά στρατηγική. Από τον Πειραιά, την καρδιά του ελληνικού εμπορίου, στέλνουμε στη ΔΕΘ ένα καθαρό μήνυμα: στηρίξτε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δώστε σταθερότητα και εφαρμόστε ρεαλιστικές λύσεις. Μόνο έτσι θα παραμείνει ζωντανή η αγορά και ανταγωνιστική η οικονομία».