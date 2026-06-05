Την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες έκαναν εκ νέου και φέτος οι μέδουσες με τους λουόμενους που τις έχουν δει να είναι μέχρι στιγμής εκατοντάδες και να έχουν τρομοκρατηθεί.

Η έντονη παρουσία των μεδουσών, προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές και τους πολίτες, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην έναρξη της θερινής περιόδου.

Ειδικότερα, οι μέδουσες οι οποίες είναι κυρίως μωβ και καφέ χρώμα ανησυχούν τους κατοίκους των περιοχών του Ευβοϊκού Κόλπου καθώς έχουν εντοπιστεί σε περιοχές στο λιμάνι της Αρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαος Αιδηψού, στα Κανατάδικα Ιστιαίας, στην παραλία Πευκί, αλλά και στις ακτές της Χαλκίδας.

Ποια είδη μεδουσών εντοπίζονται

Όπως επισημαίνεται από τις καταγραφές των τελευταίων ημερών, παρατηρείται αυξημένη παρουσία τόσο μωβ όσο και καφέ μεδουσών σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας με αρκετές να εντοπίζονται κοντά στις ακτές και την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία μεδουσών συνδέεται με τις θαλάσσιες συνθήκες, τα ρεύματα και τις θερμοκρασίες του νερού, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξάπλωσή τους από περιοχή σε περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις ακτές για την προστασία των λουόμενων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της τοποθέτησης ειδικών προστατευτικών διχτυών σε παραλίες της περιοχής.

Στόχος των ειδικών είναι να περιοριστεί η πρόσβαση των μεδουσών σε πολυσύχναστες ακτές και να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Αναστασία Μήλιου, Υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», μίλησε για τις μέδουσες στα ελληνικά νερά στο Open και εξήγησε πως πρόκειται για ζώα που δεν θέλουν να είναι σε παραλίες αλλά προτιμούν τις ανοιχτές θάλασσες και συνήθως όταν βρίσκονται στις ακτές σημαίνει πως έχουν εγκλωβιστεί.

«Έχουμε υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες» δήλωσε και τόνισε πως: «Ο πανικός έχει κάνει τους ανθρώπους να μην θέλουν να βάλουν το πόδι τους στη θάλασσα».

Τι είναι η μωβ μέδουσα

Η μωβ μέδουσα ή τσούχτρα (επιστημονική ονομασία: Pelagia noctiluca) είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες και το μόνο αναγνωρισμένο επί του παρόντος είδος στο γένος της.

Η επιστημονική ονομασία προέρχεται από τα ελληνικά, πελαγία σημαίνει «θαλασσινός», από τη λέξη πέλαγο, και στα λατινικά noctiluca είναι η συνδυαστική μορφή του nox «νύχτα» και lux σημαίνει φως· επομένως, η Pelagia noctiluca μπορεί να περιγραφεί ως ένας θαλάσσιος οργανισμός με την ικανότητα να λάμπει στο σκοτάδι (βιοφωταύγεια). Απαντάται παγκοσμίως σε τροπικές και θερμές εύκρατες θάλασσες,αν και υπάρχουν υποψίες ότι καταγραφές από την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού, αντιπροσωπεύουν στενά συγγενικά αλλά προς το παρόν μη αναγνωρισμένα είδη.

Ένα αρκετά μικρό και ποικιλόχρωμο είδος, τόσο τα πλοκάμια του όσο και η (ασυνήθιστο στις μέδουσες) καμπάνα καλύπτονται από κεντριά. Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά, επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα. Εχουν καταγραφεί σμήνη Pelagia noctiluca που εξαφανίζουν ολόκληρα ιχθυοτροφεία. Εξαιτίας αυτού, έχει γίνει ένα από τα πιο μελετημένα είδη μεδουσών.

Τα συμπτώματα του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Οι νηματοκύστες, όπως επισημαίνει σε σχετική του ενημέρωση ο ΕΟΔΥ παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή – τσίμπημα από την μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως : υπόταση , βράχος φωνής , εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης , έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που σάς τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε παλαιότερες πρακτικές προτεινόταν τρίψιμο με άμμο της περιοχής του δέρματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας αλλά σήμερα συστήνεται κυρίως απαλό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο αντιισταμινικό χάπι. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.