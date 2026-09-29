Νεκρός είναι ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, ύστερα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε και σκότωσε τον Μπέικ, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε εμπλακεί στον σχεδιασμό επιθέσεων και στη στρατολόγηση ενόπλων.

Ιατρικές πηγές και πηγές της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι ο Μπέικ σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα, με στόχο κτιριακό συγκρότημα στη συνοικία Νασρ της Πόλης της Γάζας γύρω στα ξημερώματα, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αξιωματούχοι υγείας είπαν ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκε ένα ακόμη άτομο.

Το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και πραγματοποιεί επιθέσεις παραβιάζοντας μια εκεχειρία του Οκτωβρίου, έχει εντείνει τα πλήγματα με στόχο την οργάνωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι αυτό τον μήνα σκότωσε τουλάχιστον 20 στελέχη της Χαμάς, περιλαμβανομένων κάποιων που χαρακτήρισε υψηλόβαθμους διοικητές ή πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ή είχαν συλλάβει ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς αρνείται ότι πραγματοποιεί επιθέσεις ή χτίζει εκ νέου το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει τη συμφωνία για τη Γάζα.

Η εκεχειρία που συνήφθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο κάνει έκκληση για την ανοικοδόμηση της περιοχής, ωστόσο μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί, καθώς οι διαπραγματευτές δεν έχουν συμφωνήσει στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στη Γάζα, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο 2023 από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.