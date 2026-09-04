Μια γυναίκα υποστηρίζει ότι ο γιος της, ο οποίος εργάζεται σε υπηρεσία του δήμου της Νέας Υόρκης, της αποκάλυψε πως ήταν ο δράστης της δολοφονίας μιας 45χρονης μητέρας στο Μπρονξ το 2018. Η νέα μαρτυρία ενδέχεται να δώσει νέα ώθηση σε μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια.

Σύμφωνα με τη New York Post, η γυναίκα μίλησε σε ιδιωτικό ερευνητή και ισχυρίστηκε ότι ο γιος της παραδέχθηκε πως σκότωσε τη Γουέντι Μαρτίνες, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ένας ένοπλος πυροβόλησε μέσα από το «ματάκι» της εξώπορτας του διαμερίσματός της.

Η αστυνομία είχε εκτιμήσει από την αρχή ότι η 45χρονη δεν αποτελούσε τον πραγματικό στόχο της επίθεσης. Οι έρευνες είχαν στραφεί στο ενδεχόμενο ο δράστης να αναζητούσε τον γιο της, Μπράιαν Σολάνο, στο πλαίσιο αντιποίνων που συνδέονταν με παλαιότερη ανθρωποκτονία.

Η φερόμενη ομολογία στη μητέρα του

Η γυναίκα ανέφερε στον ιδιωτικό ερευνητή Μανουέλ Γκόμεζ ότι η επίμαχη συζήτηση με τον γιο της έγινε μέσα στο αυτοκίνητό της το 2022.

Όπως περιέγραψε, εκείνος αρχικά της είπε: «Ξέρεις ότι γνωρίζω ποιος το έκανε αυτό, σωστά;». Η ίδια τον ρώτησε εάν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, ο γιος της αρχικά το αρνήθηκε, προτού γελάσει και τελικά απαντήσει καταφατικά.

Ο άνδρας εργάζεται στην Υπηρεσία Παιδικών Υπηρεσιών της πόλης της Νέας Υόρκης και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει ποινικό παρελθόν. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία για τη δολοφονία της Μαρτίνες.

Πυροβόλησε μόλις άνοιξε το «ματάκι» της πόρτας

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2018, στο διαμέρισμα όπου ζούσε η Μαρτίνες στην περιοχή Concourse Village του Μπρονξ.

Η 45χρονη, η οποία εργαζόταν σε νοσοκομείο, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον τότε 11χρονο γιο της όταν ακούστηκε το κουδούνι. Ρώτησε ποιος βρισκόταν έξω, χωρίς να πάρει απάντηση. Όταν το κουδούνι χτύπησε ξανά, πλησίασε την πόρτα και άνοιξε το κάλυμμα από το «ματάκι» για να δει ποιος ήταν στην άλλη πλευρά.

Τότε ο δράστης πυροβόλησε μία φορά μέσα από το άνοιγμα, με τη σφαίρα να πλήττει τη γυναίκα στο πρόσωπο και να την τραυματίζει θανάσιμα.

Κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει έναν άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να απομακρύνεται από το κτίριο κρατώντας ανοιχτή ομπρέλα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε για να εμποδίσει τις κάμερες να καταγράψουν το πρόσωπό του.

«Είμαι η μητέρα του, τον αναγνώρισα»

Η γυναίκα που μίλησε στον ιδιωτικό ερευνητή ισχυρίζεται ότι αναγνώρισε αμέσως τον γιο της όταν παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

«Τον αναγνώρισα. Αναγνώρισα τη σωματοδομή του, το σώμα του, τον τρόπο που περπατά, τον τρόπο που τρέχει, τα πάντα. Όλη του την παρουσία – ξέρω αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε, προτού προσθέσει: «Είμαι η μητέρα του».

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα ενδέχεται να έχει η ομπρέλα που χρησιμοποίησε ο δράστης, καθώς εγκαταλείφθηκε μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει γενετικό υλικό ικανό να συμβάλει στην ταυτοποίηση του ενόχου.

Η σύνδεση με παλαιότερη δολοφονία

Οι Αρχές θεωρούσαν ότι ο πραγματικός στόχος της επίθεσης πιθανότατα ήταν ο γιος της Μαρτίνες, Μπράιαν Σολάνο, ο οποίος απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του εγκλήματος.

Ο Σολάνο είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο του 21χρονου Γουίλι Λόρα, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε διαμέρισμα του Μπρονξ τον Δεκέμβριο του 2014. Εξέτισε οκτώ χρόνια στη φυλακή και, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post, αποφυλακίστηκε υπό όρους νωρίτερα φέτος.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο Σολάνο ήταν μέλος της συμμορίας Trinitarios, ενώ το σπίτι της οικογένειας φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο αντίπαλης ομάδας που συνδεόταν με τους Bloods.

Με βάση αυτή την εκδοχή, η Μαρτίνες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης στην οποία δεν είχε η ίδια συμμετοχή και σκοτώθηκε επειδή άνοιξε την πόρτα πιστεύοντας ότι κάποιος την αναζητούσε.

Η μητέρα δεν έχει ακόμη απευθυνθεί στην αστυνομία

Παρά τη σοβαρότητα όσων υποστηρίζει, η μητέρα του φερόμενου δράστη δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει στις Αρχές σχετικά με την υποτιθέμενη ομολογία του γιου της. Σύμφωνα με το μέσο, ωστόσο, οι ερευνητές αναμένεται να επικοινωνήσουν μαζί της.

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία της Γουέντι Μαρτίνες, κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για το έγκλημα, ενώ η εισαγγελία του Μπρονξ δεν είχε προβεί άμεσα σε κάποιο σχόλιο για τις νέες πληροφορίες.