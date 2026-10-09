Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η υπόθεση της 23χρονης Νάθαλι Ραμίρεζ, η οποία έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 15ο όροφο πολυκατοικίας στο Μπρονξ, έχοντας στην αγκαλιά της την ανήλικη κόρη της. Για τον θάνατό της κατηγορείται ο 31χρονος σύντροφός της και πατέρας του παιδιού, Άνχελ Καράσκο, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών Αρχών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμπεριφορά του 31χρονου κατά τη μεταγωγή του από αστυνομικό τμήμα την Πέμπτη (8/10), καθώς εμφανίστηκε να χαμογελά μπροστά στις κάμερες, την ώρα που πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο τον αποδοκίμαζαν έντονα.

«Δειλέ! Δειλέ!», του φώναζαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, ενώ άλλοι εξέφραζαν την οργή τους για τον θάνατο της νεαρής μητέρας και τον σοβαρό τραυματισμό του μωρού, όπως σημειώνει η New York Post.

Abuse victim once consoled by NYC mom killed in 15-story shove speaks out: ‘We’re not protected’ https://t.co/AbP6UBPwEe https://t.co/kOSgK6WY1u — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Πήγε με λουλούδια για να συμφιλιωθούν και κατηγορείται ότι την έσπρωξε στο κενό

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post από αστυνομικές πηγές, ο Άνχελ Καράσκο είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα της Νάθαλι Ραμίρεζ κρατώντας μια ανθοδέσμη, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σχέση τους, η οποία είχε σημαδευτεί από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, όταν η προσπάθεια επανασύνδεσης δεν είχε την εξέλιξη που επιθυμούσε, ο 31χρονος φέρεται να εξοργίστηκε και να έσπρωξε τη νεαρή γυναίκα από το μπαλκόνι, ενώ εκείνη κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη τους, Άνχελ Νοβάλτι Καράσκο-Ραμίρεζ.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10), περίπου στις 03:40, σε πολυκατοικία στην οδό Όλινβιλ, στο Μπρονξ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα. Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζακόμπι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ το μωρό επέζησε από την πτώση και νοσηλεύεται.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εγκατέλειψε αμέσως το σημείο, αφήνοντας πίσω του τα λουλούδια που είχε φέρει για τη σύντροφό του. Ακολούθησε επιχείρηση αναζήτησής του, μέχρι που εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς και μέλη της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Οι προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Όπως αποκαλύπτει η New York Post, ο 31χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, καθώς σε βάρος του είχαν προηγηθεί δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την ίδια γυναίκα.

Η πρώτη καταγγελία είχε γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2026, όταν ο Άνχελ Καράσκο κατηγορήθηκε ότι χαστούκισε τη Νάθαλι Ραμίρεζ, προκαλώντας της μώλωπες, ύστερα από διαφωνία τους επειδή εκείνος συνομιλούσε με πρώην σύντροφό του. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τις Αρχές, αυτή τη φορά κατηγορούμενος ότι εισέβαλε στο διαμέρισμά της και την περίμενε εκεί. Η συγκεκριμένη δικογραφία σφραγίστηκε αργότερα, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε κατηγορηθεί και για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε άλλη πρώην σύντροφό του. Στο παρελθόν είχαν καταγραφεί επίσης συλλήψεις του για άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων ψευδής δήλωση ταυτότητας και κατοχή μαριχουάνας το 2016.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της Ρόμπιν Μέντζις, ενοίκου της πολυκατοικίας, η οποία περιέγραψε όσα άκουσε τις στιγμές πριν από την τραγωδία. «Άκουσα κάποιον να φωνάζει “Πήδα!”. Ήταν ανδρική φωνή», ανέφερε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και μια γυναίκα να φωνάζει: «Όχι, σε παρακαλώ, όχι!». Η ίδια εκτίμησε ότι η γυναίκα που άκουσε ενδεχομένως να ήταν η 23χρονη μητέρα, στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

«Στις τελευταίες στιγμές της ζωής της προστάτευε την κόρη της» – Η οργή μετά τη σύλληψη

Η είδηση του θανάτου της Νάθαλί Ραμίρεζ έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Έξω από την πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η τραγωδία δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο μνημείο με λουλούδια, κεριά και μια φωτογραφία της νεαρής γυναίκας. Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης μια πάνα και μια βρεφική κουβέρτα, εικόνες που αποτυπώνουν τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 23χρονη.

Η φίλη της από το σχολείο, Ντομινίκ Ροζάντο, μίλησε με συγκίνηση για τη Νάθαλι, τονίζοντας ότι ακόμη και στις τελευταίες στιγμές της προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της. «Στις τελευταίες στιγμές της ζωής της προστάτευε την κόρη της. Αυτό σημαίνει να είσαι μητέρα. Ήταν καλή μητέρα», δήλωσε, καλώντας παράλληλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να αναζητούν βοήθεια.

Η Νάθαλι Ραμίρεζ είχε αποφοιτήσει από το Λύκειο Bronx Leadership Academy και είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Baruch College. Εργαζόταν στην εταιρεία Lishawn Consulting στο Μανχάταν, όπου συνάδελφοί της την περιέγραψαν ως ένα ανερχόμενο ταλέντο, με εργατικότητα, επιμονή και αφοσίωση στους επαγγελματικούς της στόχους.

Την ίδια στιγμή, η σύλληψη του Άνχελ Καράσκο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Μόουζες Ερνάντεζ, ο οποίος βρισκόταν έξω από το αστυνομικό τμήμα, δήλωσε ότι είδε τον κατηγορούμενο να βγαίνει χαμογελώντας και να κοιτάζει προς τα πάνω. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ αναστατωμένος. Χαίρομαι που τον συνέλαβαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 31χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον θάνατο της συντρόφου του, ενώ η μικρή τους κόρη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τζακόμπι, έχοντας επιζήσει από την πτώση των 15 ορόφων.