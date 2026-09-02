Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας για την από κοινού ανάπτυξη drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν ήδη το κείμενο της συμφωνίας, η οποία είχε προταθεί από το Κίεβο πριν από αρκετούς μήνες.

«Οι ομάδες μας ήδη ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας για τα drones και αυτή, μεταξύ άλλων, θα παράσχει αναμφίβολα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ουκρανία πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Friedrich Merz @bundeskanzler and I discussed Russia’s attack on the airfield in Leipzig. This is yet another Russian escalation, and it is important that Germany responded. Friedrich briefed me on the measures taken. For my part, I assured him that Ukraine is ready to help –… pic.twitter.com/ohYn0b6PkR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026

Η συμφωνία προβλέπεται να καλύπτει την κοινή ανάπτυξη διαφορετικών τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων και τεχνολογιών λογισμικού.

Θα βασιστεί στην ήδη στενή αμυντική συνεργασία Βερολίνου και Κιέβου, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνεται ήδη πρόγραμμα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια στην Ουκρανία περίπου 15.000 drones αναχαίτισης τύπου «Strila».

Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση επιθετικών drones τύπου «Shahed».

Τον Απρίλιο, η γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Quantum Systems και η ουκρανική WIY Drones ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Quantum WIY Industries.

Η κοινοπραξία έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγής drones αναχαίτισης, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με την αντιαεροπορική άμυνα.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας για στενότερη διασύνδεση της γερμανικής και ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Γερμανία χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones

Παράλληλα, η Γερμανία χρηματοδοτεί παραγγελία για 50.000 επιθετικά drones τύπου «Shrike», τα οποία κατασκευάζονται από την ουκρανική εταιρεία SkyFall.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γνωστές αγορές μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την Ουκρανία που έχει χρηματοδοτηθεί από δυτική κυβέρνηση.

Η αυξημένη παραγωγή drones έχει εξελιχθεί σε κομβικό στοιχείο της ουκρανικής αμυντικής στρατηγικής, τόσο για επιθετικές επιχειρήσεις όσο και για την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι στη συνομιλία του με τον Φρίντριχ Μερτς συζητήθηκε η νέα γερμανική υποστήριξη προς την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τα σχέδια για νέα συνάντηση από κοντά, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία για τα drones εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Κιέβου να αυξήσει τις εγχώριες και ευρωπαϊκές παραγωγικές δυνατότητες στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και να μειώσει την εξάρτησή του από παραδοσιακές γραμμές εφοδιασμού.