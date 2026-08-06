Μια υπόθεση που μοιάζει με τη βομβιστική επίθεση σε αεροπλάνο που κατέπεσε στο Λόκερμπι της Σκωτίας παρομοίασε η γερμανική εφημερίδα Bild τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους φορτωμένου με εκρηκτικά κοντά σε διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας. Το Βερολίνο ξεκίνησε ήδη τις έρευνες για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, οι πτήσεις ανεστάλησαν και αρκετά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ορισμένα της γερμανικής εταιρείας logistics DHL, εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια. Και η δυναμική των drones έρχεται και πάλι στο προσκήνιο μεταξύ των στρατιωτικών αναλυτών, τονίζοντας όλοι ότι τα εναέρια drones θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα των συγκρούσεων.

Το σωστό ερώτημα δεν είναι «Τι μπορούν να κάνουν τα drones;». Είναι «Τι δεν μπορούν να κάνουν τα drones;». Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι καθοριστική: τα drones δεν μπορούν να καταλάβουν έδαφος. Δεν μπορούν να το διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους. Δεν μπορούν να εξαναγκάσουν έναν πληθυσμό να υποταχθεί. Όμως θέτουν σε συναγερμό ακόμη και το ΝΑΤΟ. Άλλωστε στην Ουκρανία, η σύγκρουση εκεί έχει μετατραπεί στο πιο εντατικό εργαστήριο πολέμου με drones στην ιστορία. Τα drones κυνηγούν άρματα μάχης σε ανοιχτό πεδίο. Περιφερόμενα πυρομαχικά πλήττουν πυροβολικό χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Εμπορικά τετρακόπτερα ρίχνουν χειροβομβίδες μέσα σε χαρακώματα με τρομακτική ακρίβεια. Και οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει drones σε κλίμακα και με επίπεδο τεχνολογικής πολυπλοκότητας που θα ήταν αδιανόητα πριν από μία δεκαετία.

Τον Αύγουστο του 1914, οι στρατοί της Ευρώπης εισήλθαν σε έναν κόσμο που είχε μεταμορφωθεί σιωπηλά από το πολυβόλο και το βιομηχανικό πυροβολικό. Οι τακτικοί αναλυτές που είχαν αφιερώσει την καριέρα τους στη μελέτη των ναπολεόντειων ελιγμών ανακάλυψαν ότι οι επιθέσεις πεζικού σε ανοιχτό πεδίο απέναντι σε αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες πυρός ήταν απλώς αυτοκτονικές. Το Δυτικό Μέτωπο ακινητοποιήθηκε. Ορισμένοι παρατηρητές εύλογα, βλέποντας τη σφαγή, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο επιθετικός χερσαίος πόλεμος είχε τελειώσει. Υποστήριξαν ότι το μέλλον ανήκε στον πόλεμο χαρακωμάτων.

Έκαναν λάθος. Το πολυβόλο δεν ήταν το μέλλον. Διότι Βρετανοί μηχανικοί είχαν κατασκευάσει ένα δυσκίνητο, υποκινητήριο και μηχανικά αναξιόπιστο σιδερένιο όχημα με ερπύστριες, ικανό να διασχίσει τη νεκρή ζώνη και να εξουδετερώσει μια φωλιά πολυβόλου από κοντινή απόσταση. Το drone είναι ανάλογο του πολυβόλου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει αυξήσει δραματικά το κόστος της κίνησης σε ανοιχτό έδαφος. Έχει αναγκάσει το πεζικό να σκάβει βαθύτερα, να διασπείρεται περισσότερο και να κινείται μόνο τη νύχτα ή υπό ηλεκτρονική κάλυψη. Τα γερμανικά αεροδρόμια βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από σειρά μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων drones πάνω από εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακοί τερματικοί σταθμοί, λιμάνια και εταιρείες logistics.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει αναφέρει ότι οι υπερπτήσεις ενδέχεται να οργανώθηκαν από Ρώσους πράκτορες. Η Μόσχα το αρνείται.

Η γερμανική εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι το drone στη Λειψία βρέθηκε στο έδαφος, σε πολύ μικρή απόσταση από ουκρανικό φορτηγό αεροσκάφος Antonov. Όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι σε επιφυλακή. Και η Ελλάδα. Στις αρχές Ιουλίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, στο Αεροπορικό Απόσπασμα Τρίπολης. Αποστολή του Κέντρου που εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ολιστικής εκπαίδευσης στη δοκιμή νέων συστημάτων drones και αντι-drones και η συμβολή σε ποικίλες αποστολές έγκαιρης προειδοποίησης, επιτήρησης και εκτίμησης καταστάσεων κατά τη διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.