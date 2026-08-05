Σύγκρουση ανάμεσα σε φορτηγό αεροσκάφος της DHL με άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με πηγές.

Το cargo της DHL προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Αννόβερο, δήλωσαν πηγές.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.