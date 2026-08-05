Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της Τετάρτης σε πενταώροφη πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης (FDNY).

Massive explosion sparks 5-alarm fire at Bronx apartment building https://t.co/RUjBEGh6qc pic.twitter.com/nHOK0OaQGx — New York Post (@nypost) August 5, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τοπική ώρα, όταν σημειώθηκε έκρηξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό East 209th Street. Αμέσως μετά ξέσπασε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στον δεύτερο και τρίτο όροφο, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν περίπου 270 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

BREAKING: Floor collapsed after explosion and major 6-alarm fire at 304 E 209th Street in the Bronx.



Video by Benjamin Dicker | Licensing @FreedomNTV [email protected] pic.twitter.com/l5xgOlc96v — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 5, 2026

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

«Ακούσαμε απλώς την έκρηξη. Έμοιαζε σαν να έσκασε βόμβα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του συμβάντος.

FDNY units are operating at a 4-alarm fire at the corner of Parkside Pl. and East 209th Street in the Bronx. An explosion caused the fire to spread to the second and third floors.

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Συγκλονισμένη ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά όταν σημειώθηκε η έκρηξη και είδε το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

«Έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Στο νοσοκομείο πέντε άτομα», ανέφερε.