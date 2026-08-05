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Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της Τετάρτης σε πενταώροφη πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης (FDNY).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τοπική ώρα, όταν σημειώθηκε έκρηξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό East 209th Street. Αμέσως μετά ξέσπασε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στον δεύτερο και τρίτο όροφο, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν περίπου 270 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

«Ακούσαμε απλώς την έκρηξη. Έμοιαζε σαν να έσκασε βόμβα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του συμβάντος.

Συγκλονισμένη ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά όταν σημειώθηκε η έκρηξη και είδε το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες.

«Έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Στο νοσοκομείο πέντε άτομα», ανέφερε.