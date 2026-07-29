Σε κατάσταση συναγερμού για φωτιές βρίσκεται η Τουρκία, καθώς μέσα στις τελευταίες ώρες πολλαπλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν ή αναζωπυρώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με τις τουρκικές αρχές να δίνουν μάχη με ισχυρούς ανέμους, κλειστούς δρόμους και εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, φωτιές καταγράφονται σε Μούγλα, Αττάλεια, Μπαλικεσίρ, Γιάλοβα, Δαρδανέλια και Κιουτάχεια, ενώ οι πιο κρίσιμες εστίες εντοπίζονται στη Μούγλα και στην Αττάλεια, όπου εκκενώθηκαν σπίτια, δρόμοι έκλεισαν και δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν από αέρος και εδάφους.

Στην περιοχή της Αντιφέλλου, στην Αττάλεια αναφέρθηκαν τρεις ελαφρά τραυματίες πυροσβέστες, ενώ οι αρχές μιλούν για τεράστια πίεση στις δυνάμεις λόγω των πολλών ταυτόχρονων εστιών.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR.



📍 Aydın / Nazilli yangınını tamamen KONTROL ALTINA ALDIK.



📍 Yalova / Armutlu yangını BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA.



📍 Antalya / Kaş

📍 Antalya / Kumluca

📍 Kütahya / Domaniç yangınlarının ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK.



📍 Muğla /… pic.twitter.com/Myb8fHiPX4 — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2026

Μούγλα: Εκκενώθηκαν 121 σπίτια και το νοσοκομείο στο Σεϊντικεμέρ

Το μεγαλύτερο μέτωπο στη Μούγλα εντοπίζεται στο Σεϊντικεμέρ, όπου η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από αγροτική έκταση στην περιοχή Bayır και, με τη βοήθεια των ανέμων, πέρασε σε δασική περιοχή.

Η κατάσταση έγινε γρήγορα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο δρόμος Φετιγιέ – Αττάλεια λόγω της φωτιάς και του πυκνού καπνού. Σύμφωνα με ενημέρωση που μετέδωσε το Habertürk, στο Σεϊντικεμέρ εκκενώθηκαν 121 σπίτια και 202 πολίτες, ενώ το νοσοκομείο της περιοχής άδειασε προληπτικά και 45 ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Φετιγιέ.

Η ίδια ενημέρωση ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα, 93 υδροφόρα-πυροσβεστικά οχήματα, 20 υδροφόρες, 23 μηχανήματα έργου, 6 TOMA, 8 ασθενοφόρα και συνολικά 835 άτομα προσωπικό.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, ekipler hem karadan hem havadan alevlere müdahale ediyor. Yangının ardından bölgede gökyüzünden kül yağmaya başladı



pic.twitter.com/jT5GUQAQw1 — Odatv (@odatv) July 29, 2026

Νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το Nefes ανέφεραν ότι τέσσερα σπίτια υπέστησαν ζημιές, 50 ζώα απομακρύνθηκαν σε ασφαλή περιοχή και οι μεταφορές ασθενών από το νοσοκομείο ολοκληρώθηκαν.

Ο κυβερνήτης της Μούγλα, Ιντρίς Ακμπιγίκ, δήλωσε ότι μέσα στην ημέρα ξέσπασαν πέντε φωτιές στην επαρχία, από τις οποίες οι τέσσερις τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο στο Σεϊντικεμέρ παρέμενε ενεργό.

Balıkesir’de, Altınoluk’un ardından bu kez Gömeç’te yangın başladı.



Yangın bölgesinde bir çok ev tedbiren boşaltıldı. #yangın pic.twitter.com/Ruu2YsYhsc — Sol Yumruk (@Sol_Yumruk3) July 29, 2026

Αττάλεια: 12 φωτιές, καμένα σπίτια και δρόμοι κλειστοί

Δύσκολη είναι η εικόνα και στην Αττάλεια, όπου ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν ανέφερε ότι οι αρχές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν συνολικά 12 διαφορετικές πυρκαγιές. Το μέτωπο στο Κας συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, ενώ νέα μεγάλη ανησυχία προκάλεσε η φωτιά στην Κουμλούτζα, κοντά στην περιοχή Yazır.

Σύμφωνα με τον Τούρκο κυβερνήτη, η φωτιά στην Αντίφελλο ξεκίνησε τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου και, αν και η έντασή της έχει μειωθεί, δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί πλήρως ελεγχόμενη. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η αδυναμία πρόσβασης από ξηρά δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Antalya Kumluca, Balıkesir Altınoluk, Muğla'da çıkan yangınlar bazı yerlerde evlere kadar ulaşmış. #yangın pic.twitter.com/tVMpP1TAPq — Leyla Kartop (@LeylaKartop_) July 29, 2026

Στην Κουμλούτζα, η φωτιά απείλησε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν 50 σπίτια. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, 10 κατοικίες έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 15 υδροφόρα-πυροσβεστικά οχήματα, 30 οχήματα της Πυροσβεστικής και 281 άτομα προσωπικό.

Το Nefes μετέδωσε ότι λόγω της φωτιάς έκλεισε η οδική αρτηρία D-400 στην Αττάλεια, ενώ οι τουριστικές περιοχές Άντρασαν και Όλυμπος τέθηκαν επίσης εκτός κυκλοφορίας. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν μαζί με μικρά κοπάδια ζώων, ενώ ορισμένα από τα εκκενωμένα σπίτια κάηκαν.

Τρεις ελαφρά τραυματίες στο Κας – «Δεν υπάρχει νεκρός», λέει ο κυβερνήτης

Το πιο σαφές στοιχείο για τραυματισμούς αφορά την περιοχή στην Αντίφελλο. Ο κυβερνήτης της Αττάλειας ανέφερε ότι τρία μέλη της δασικής υπηρεσίας του Ελμαλί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς κατά τη μάχη με τις φλόγες.

«Πέρα από αυτό, δεν έχουμε άλλον τραυματία ή απώλεια ζωής», δήλωσε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA που αναμεταδόθηκε από το SonDakika. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν για ακόμη δύο με τρεις ημέρες, δυσκολεύοντας την πλήρη κατάσβεση.

Μπαλικεσίρ: Εκκενώθηκαν 210 κατοικίες

Στο Μπαλικεσίρ, οι φωτιές ξέσπασαν κυρίως στις περιοχές Έντρεμιτ και Γκιόμετς, με τα μέτωπα να απειλούν εξοχικές κατοικίες κοντά στους πρόποδες του Όρους Ίδα στη χερσόνησο της Τρωάδας.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk’ta çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle büyüyor.



Bölgeden gelen görüntülere göre ilçe genelinde yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. pic.twitter.com/qcwdg4Vrgx — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 29, 2026

Σύμφωνα με το Habertürk, οι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τα σπίτια τους ρίχνοντας νερό στους τοίχους με λάστιχα. Ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκαν προληπτικά 210 κατοικίες και ότι δεν υπήρξε απώλεια ζωής.

Τσανάκαλε: Εκκενώθηκε γηροκομείο, άνεμοι έως 100 χλμ./ώρα

Στα Δαρδανέλια, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Saraycık και κινήθηκε γρήγορα προς κατοικημένες περιοχές κοντά στο Sarıcaeli, με τουρκικά μέσα να μεταδίδουν ότι οι ριπές ανέμου έφταναν κατά διαστήματα ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Kütahya Domaniçdeki #yangın a havadan karadan müdahale devam ediyor. pic.twitter.com/R66WG6o2wT — Amber Journal  (@driift_) July 29, 2026

Οι αρχές εκκένωσαν προληπτικά ιδιωτικό γηροκομείο, ενώ δόθηκαν οδηγίες απομάκρυνσης και σε κατοίκους οικισμών και συγκροτημάτων κατοικιών. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανέφερε ότι στο σημείο επιχειρούν 3 ελικόπτερα, 11 υδροφόρα-πυροσβεστικά οχήματα, 2 μπουλντόζες και 142 άτομα προσωπικό.

Γιάλοβα, Κιουτάχεια και Αλάνια στα υπόλοιπα μέτωπα

Στη Γιάλοβα (βυζαντινή Ελενούπολη), η φωτιά στην περιοχή Αρμουτλού κινητοποίησε 4 ελικόπτερα, 25 υδροφόρα-πυροσβεστικά οχήματα, 5 υδροφόρες, 10 μηχανήματα έργου και 189 άτομα προσωπικό, σύμφωνα με το Habertürk.

Στην Κιουτάχεια, η φωτιά στην περιοχή Ντομανίτς φέρεται να ξεκίνησε από χωράφι κοντά στο χωριό Güney και να πέρασε σε δασική έκταση, ενώ στην Αλάνια της Αττάλειας η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή του Sapadere, με τις δυνάμεις να επιχειρούν από αέρος και εδάφους.

Παράλληλα, το Anadolu μετέδωσε ότι στην Αντιγιαμάν συνεχίζονταν επιχειρήσεις για φωτιά που πέρασε από χορτολιβαδική έκταση σε δάσος, στη Μανίσα οι δυνάμεις επιχειρούσαν σε ζώνη με ελιές και θαμνώδη βλάστηση, ενώ στη Μερσίνα η φωτιά σε αγροτική περιοχή σβήστηκε πριν φτάσει στο δάσος.

Οι άνεμοι στο επίκεντρο της ανησυχίας

Κοινός παρονομαστής στα περισσότερα μέτωπα είναι οι ισχυροί και ξηροί άνεμοι. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραχίμ Γιουμακλί, είχε προειδοποιήσει ότι αυτή την εβδομάδα, κυρίως σε παράκτιες περιοχές, αναμένονται άνεμοι που μπορεί να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να μην ανάβουν φωτιές σε ανοιχτούς χώρους, να μην καίνε καλαμιές και να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Σύμφωνα με το υπουργείο, η Τουρκία διαθέτει 14 UAV, 776 πυροφυλάκια, εκ των οποίων 184 «έξυπνα», και περίπου 28.000 άτομα προσωπικό σε επιφυλακή για τη λεγόμενη «Πράσινη Πατρίδα».

Η εικόνα των τελευταίων ωρών

Η εικόνα που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα είναι αυτή μιας χώρας που δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, με τις δυνάμεις να διασπώνται ανάμεσα σε τουριστικές περιοχές, δάση, χωριά, οδικούς άξονες και υποδομές υγείας.

Το βάρος πέφτει κυρίως στο Σεϊντικεμέρ της Μούγλας και στην Κουμλούτζα της Αττάλειας, όπου οι εκκενώσεις, οι ζημιές σε σπίτια και οι κλειστοί δρόμοι δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει νεκρούς από τα ενεργά μέτωπα, όμως οι τρεις ελαφρά τραυματίες στο Κας, οι μαζικές εκκενώσεις και η πρόβλεψη για συνέχιση των ισχυρών ανέμων κρατούν την Τουρκία σε αυξημένο συναγερμό.