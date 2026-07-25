Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, υποστήριξε την Παρασκευή, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την αποχώρησή του από την εξουσία, ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ενεργεί κατ’ εντολή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, θα παραδώσει στις 7 Αυγούστου την εξουσία στον Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έναν ακροδεξιό δικηγόρο κι επιχειρηματία που εξασφάλισε την υποστήριξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι σχέσεις της Κολομβίας με τις ΗΠΑ, δύο παραδοσιακών συμμάχων, γνώρισαν πρωτοφανείς διπλωματικές εντάσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος είχε συχνά αντιπαραθέσεις με τον κολομβιανό ομόλογό του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών και θεωρεί νικητή των αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, επέκρινε την «παρέμβαση» Τραμπ στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.