Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο Ντάνιελ Σιάντ, ατζέντης μοντέλων που είχε συνδεθεί με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Ο 69χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα στην κατοικία του στην Κολομπ, βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού, όπως επιβεβαίωσε στο BBC η εισαγγελία της Ναντέρ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, «ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου, μετά τον εντοπισμό της σορού», ενώ διευκρινίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Το όνομά του εμφανιζόταν χιλιάδες φορές στα αρχεία Έπστιν

Το όνομα του Ντάνιελ Σιάντ εμφανιζόταν χιλιάδες φορές στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι γνώριζε τον κίνδυνο που αποτελούσε ο Έπστιν.

Η μαρτυρία θύματος του Έπστιν

Θύμα του Τζέφρι Έπστιν, η Άνια, όνομα που δεν είναι το πραγματικό της, είχε δηλώσει στο BBC ότι ο Ντάνιελ Σιάντ ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Έπστιν.

Λίγο πριν από τη δημοσίευση έρευνας του BBC, στις 18 Ιουλίου, ο δικηγόρος του Σιάντ είχε αναφέρει ότι ο πελάτης του δεν ήταν διαθέσιμος για να σχολιάσει την υπόθεση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Σιάντ είχε ήδη αρνηθεί στο παρελθόν πως γνώριζε ότι ο Τζέφρι Έπστιν αποτελούσε απειλή.