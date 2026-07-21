Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, καθώς και στις παραλίες, στο πλαίσιο νέου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στο κοινοβούλιο.

Η έγκρισή του, ωστόσο, δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Όπως εξήγησε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η απαγόρευση θα καλύπτει τους εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης.

Παράλληλα, θα επεκτείνεται σε στάσεις λεωφορείων, αποβάθρες, πανεπιστημιουπόλεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και παραλίες.

Παρόμοιοι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες περιοχές της χώρας, έπειτα από αποφάσεις τοπικών ή περιφερειακών αρχών, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απαγόρευση της χρήσης προϊόντων καπνού από ανηλίκους, καθώς και κάθε μορφής διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού και ατμίσματος. Επιπλέον, σχεδιάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη διάθεσή τους στην αγορά.

«Στόχος μας είναι, με αυτόν τον νόμο, να σηματοδοτήσουμε ένα πριν και ένα μετά στην προστασία της δημόσιας υγείας», δήλωσε η Μόνικα Γκαρσία.

Η Ισπανίδα υπουργός υπενθύμισε ότι το κάπνισμα προκαλεί περίπου 50.000 θανάτους κάθε χρόνο στη χώρα, ενώ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το 30% των περιστατικών καρκίνου.

Όπως υπογράμμισε, ο «ξεκάθαρος» στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει προς τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό» και να καταστήσει την αναπνοή καθαρού αέρα κανόνα στους κοινόχρηστους χώρους.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. Ωστόσο, λόγω της απουσίας κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη από τους βουλευτές.

Τα κυβερνητικά σχέδια αναμένεται επίσης να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον τομέα της εστίασης. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικούς πυλώνες της ισπανικής οικονομίας, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Η χρήση εξωτερικών χώρων για φαγητό και ποτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ισπανία, κυρίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, οι οποίοι γίνονται ολοένα και θερμότεροι.

Παρά τη σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των καπνιστών στην Ισπανία παραμένει υψηλός. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη σχετική έρευνα των υγειονομικών αρχών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024, περίπου το 26% του ενήλικου πληθυσμού καπνίζει καθημερινά.

Ήδη από το 2011 βρίσκεται σε ισχύ νόμος που απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, μεταξύ των οποίων τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα νυχτερινά κέντρα και τα καζίνο.