Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών συμμάχων στον Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπλήρωσαν επτά συνεχόμενες ημέρες πληγμάτων σε ιρανικούς στόχους. Η κλιμάκωση φέρνει το μνημόνιο κατανόησης στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσουν σε «πλήρους κλίμακας» επιθετικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές.

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, ενώ η Σαουδική Αραβία εξέδωσε για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές εβδομάδες προειδοποιήσεις για «πιθανό κίνδυνο», χωρίς να διευκρινίσει την αιτία. Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει στις πόλεις Αλ Χαρτζ και Γιανμπού.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων

Η Δύναμη Άμυνας του Μπαχρέιν γνωστοποίησε ότι η χώρα αποτέλεσε στόχο ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν και κατέστρεψαν αριθμό ιρανικών εναέριων επιθέσεων που εκδηλώθηκαν σήμερα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να μην πλησιάζουν συντρίμμια από αναχαιτίσεις ή επιθέσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι έθεσε στο στόχαστρο αμάχους.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι είχαν πλήξει το Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Πρόκειται για ακόμη ένα αντίποινο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με επτά συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών.

Στόχος αμερικανική αεροπορική βάση και υποδομές στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ μετά την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Σεΐχ Ίσα στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ μετέδωσαν ότι το Ιράν έπληξε προβλήτα ανεφοδιασμού καυσίμων στο λιμάνι Αλ Αχμαντί, καθώς και κέντρο δεδομένων και επικοινωνιών. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικά drones και πυραύλους.

Η Kuwait Airways γνωστοποίησε επίσης ότι προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος πτήσεων, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε προσωρινά λόγω «εχθρικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων».

#kuwait_airways announces to its valued customers the rescheduling of most of its flights due to the temporary suspension of takeoff and landing operations at Kuwait International Airport as a result of hostile missile and drone attacks following the Iranian aggression on… — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) July 18, 2026

Η Ιορδανία κατέρριψε 10 ιρανικούς πυραύλους

Η Ιορδανία έγινε η τελευταία σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου που ανακοίνωσε ότι δέχθηκε ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο στρατός της χώρας ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 10 ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπήρξαν θύματα ούτε υλικές ζημιές, ενώ μονάδες των Βασιλικών Μηχανικών έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες απομάκρυνσης και ασφάλισης των συντριμμιών στα σημεία πρόσκρουσης.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν τις δύο προειδοποιήσεις που εξέδωσε ο στρατός του Κουβέιτ για επιθέσεις με drones, καθώς και την ενεργοποίηση των σειρήνων στο Μπαχρέιν λόγω πιθανής επίθεσης. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για «πιθανό κίνδυνο», προτού ανακοινώσει ότι η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί στις πόλεις Αλ Χαρτζ και Γιανμπού.

Δεύτερη προειδοποίηση από το Κουβέιτ για πυραύλους και drones

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια νύχτα σε επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι Αρχές απηύθυναν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η δεύτερη προειδοποίηση εκδόθηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την πρώτη.

Δεξαμενόπλοια «πήραν φωτιά»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν.

🚀🔥Les missiles à sous-munitions iraniens ont ciblé les bases militaires américaines au Bahreïn et en Jordanie. Lors de l'une des attaques les plus violentes contre le club …

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hGVV80MA6Q — IRAN AFRICA (@IranAfrique2026) July 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα να διατάξει να βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στο Ιράν, αν οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Το σπίτι μου έτρεμε»

Στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο και υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Καλπάζουν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν παρότρυναν τις δύο πλευρές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.

Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το περασμένο σαββατοκύριακο. Εν είδει αντιποίνων, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.